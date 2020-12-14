В Германии отказали США в праве решать судьбу «Северного потока – 2»

14.12.2020, 19:56, Новости дня

Не Соединенным Штатам решать, пойдет ли российский газ по «Северному потоку – 2», сообщил глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«То, что сейчас продолжается строительство «Северного потока – 2», является ободряющим знаком. Будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США», – отметил депутат, комментируя заявление американской стороны о том, что якобы трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ» передает ТАСС.

По его словам, «нет ничего нового в том, что американцы вводят противоречащие международному праву санкции против европейских компаний, когда они работают над совершенно легальным в Европе проектом». Одновременно он напомнил, что США отказались от ограничительных мер против государственных органов, так или иначе задействованных в реализации проекта.

В пятницу представитель администрации США высокого ранга заявил, что компания Nord Stream 2 AG не может завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», иначе уже сделала бы это. Высокопоставленный представитель американской администрации, этот трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».

Напомним, несмотря на санкции США, строительство «Северного потока-2» возобновилось. При этом Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает новые санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».