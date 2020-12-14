Ученые выяснили, как бактерии в кишечнике приводят к депрессии

14.12.2020, 19:56, Разное

Ученые из Франции выяснили, как бактерии, присутствующие в кишечнике, могут приводить к развитию депрессии у человека. Объектом проводимого исследования выступили лабораторные мыши.

В ходе научной работы специалисты доказали, что у грызунов с депрессией изменяется микрофлора. При этом их нервозное состояние можно передать посредством фекальной трансплантации здоровым мышам. Ученые зафиксировали изменение работы эндоканнабиноидной системы, отвечающей за состояние нейронов.

Результаты исследований показали, что из-за хронического стресса развивается дисбиоз микробиоты. Все это влияет на метаболизм липидов и формирование eCB. В последней системе снижается передача сигналов, происходят изменения в гиппокампе.

Ученые предположили, что вышеназванный путь частично связывает проблемы ЖКТ с апатией и подавленностью.