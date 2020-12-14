 

Пиар-директор Юлии Началовой раскрыла тайны своей работы у звезд шоу-бизнеса

14.12.2020, 19:56, Разное

Пиар-директор ныне покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева пояснила о специфике работы со звездами отечественного шоу-бизнеса. В эфире программы «Звезды сошлись» она призналась, что в ее деятельности присутствуют определенные сложности.
По словам Анны Исаевой, работать на этой должности не так легко, как кажется на первый взгляд. Порой звездные клиенты звонили пиар-директору даже ночью. Когда у пиар-директора не было мужа-американца и детей, она выполняла все прихоти своих подопечных. С появлением супруга ситуация изменилась. Он сказал, что в его культуре не принято беспокоить человека по каким-либо вопросам в четыре часа утра, поэтому образ жизни нужно менять.

Сейчас пиар-директор покойной исполнительницы Юлии Началовой работает со Стасом Михайловым. В ходе передачи Исаева пояснила о случаях, когда кто-то наговаривал на нее, а другие звезды не проверяли информацию, поэтому доверяли неправдивым фактам.

Олега Газманова Исаева назвала одним из самых порядочных людей в отечественном шоу-бизнесе. В трудные моменты своей жизни она обращалась за помощью именно к нему.



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