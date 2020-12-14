Валерия рассказала, что заставило ее рыдать на свадьбе сына

14.12.2020, 19:56, Разное

Известная российская певица Валерия рассказала, почему расплакалась на свадьбе младшего сына Арсения, который женился в августе нынешнего года. Она еле смогла допеть композицию «Любовь настала», поскольку ее душили слезы.

Арсений Шульгин женился на девушке по имени Лиана, которая через несколько недель подарит ему дочь. Младший сын Валерии уже давно живет самостоятельно и полностью сам себя обеспечивает. Когда речь зашла о свадьбе, артистка и ее муж Иосиф Пригожин предложили свою финансовую помощь в качестве подарка, однако наследник отказался. Вместо этого Валерия решила исполнить на банкете трогательную композицию.

Артистка считала свой сюрприз удачным, но в какой-то момент пожалела о своем решении. Трогательный момент на свадьбе оказался самым сложным, поскольку новоиспеченные супруги вышли танцевать под песню в исполнении Валерии. Лиана и Арсений Шульгины начали плакать, артистка видела слезы на лицах у гостей. В связи с этим она расчувствовалась и сама. Журналистам знаменитость рассказала, что едва смогла допеть, поскольку перехватывало горло.