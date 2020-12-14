Мнение: Продовольственная безопасность по мясу, будущее животноводства и мини-ферма для кроликов

14.12.2020, 19:50, Разное

1. Эпохальное историческое достижение. В этом году производство мяса в России впервые сравняется со внутренним потреблением, причём не за счёт принудительного вегетарианства, как это было в прошлые эпохи, а за счёт увеличения производства. Мясной профицит, о котором когда-то можно было только мечтать, мы будем продолжать наращивать. А излишки – продавать за рубеж:

https://genby.livejournal.com/878265.html

Объём мясного экспорта оценивается в этом году в $845 млн (506 тыс. тонн), что на 45% (на 50%) больше, чем в прошлом году.

Вот так год за годом Путин закрывает советские дыры в сельском хозяйстве России.

Конечно, импорт мяса пока ещё продолжается. Если свинина и птицятина у нас в избытке, то говядину мы пока что закупаем у традиционных мясных стран.

Вместе с тем не приходится сомневаться, что достигнутые успехи и бодрящие санкции будут вдохновлять наших доблестных животноводов на новые свершения.

2. К вопросу о том, как далее будет развиваться животноводство, если внутренняя потребность по мясу в целом уже закрыта:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/esce-odna-otrasl-v-rossii-vozrodilas-iz-pepla-5fc939c3aa8579379892ca09

В 1999 году наша страна просила у США прислать немного еды, на прилавках лежали напичканные антибиотиками “ножки Буша”, а сегодня мы сами экспортируем мясо. При этом обеспечив его потребление на верхней границе нормы ВОЗ. То есть больше мяса, чем едят россияне есть уже просто вредно. Понимаете?

Но и этого мало. Сейчас Россия закупает кормовые добавки для животноводства за границей, не все, но значительную часть. Но уже наша страна начинает переход на новый уровень – на уровень глубокой переработки продукции АПК, и производства высокотехнологичных продуктов, включая аминокислоты.

Например, в Саратовской области идет строительство огромного завода “СаратовБиотех”, стоимостью 20 млрд рублей, который полностью закроет потребность животноводства в важнейшей аминокислоте — лизине. <…>

Кстати, завод этот строится еще и потому, что потребность в лизине растет как раз за счет роста животноводства. И инвесторы очевидно уверены, что этот рост продолжится и дальше, иначе какой смысл вкладывать 20 млрд рублей?

Таким образом, импортозамещение продолжится, и не только в секторе крупного рогатого скота.

3. Читатели привели в комментариях пример реальной современной мини-фермы для кроликов:

https://olegmakarenko.ru/2019553.html?thread=780287201#t780287201

https://www.youtube.com/watch?v=K2Gp6zs1gPc

Пожалуй, это выглядит более гуманно, чем пыточная фанерная клеть из «Техники молодёжи».