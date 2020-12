Британская служба здравоохранения выпустила ролик с Санта-Клаусом в реанимации. Ее раскритиковали за устрашение детей

14.12.2020, 19:46, Новости дня

Благотворительная организация Нацслужбы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рекламный ролик с Санта-Клаусом, который попал в реанимацию. Из-за этого ее раскритиковали, а вскоре ролик был удален со всех ресурсов организации, сообщает 13 декабря Business Insider.

Рекламный видеоролик Gift начинается с того, что пожилого человека с белой бородой завозят в отделение неотложной помощи Национальной службы здравоохранения. Мужчина находится на больничной койке, он подключен к аппарату, подающему ему кислород. Он идет на поправку и во время пребывания в больнице пишет письма. К концу видео мужчина выздоравливает и оставляет подарок с запиской, из которой медики узнают, что их пациентом был Санта-Клаус.

“Спасибо за все, что вы делаете для нас. Санта”, – говорится в письме врачам от сказочного персонажа.

Ролик вызвал волну критики в соцсетях. Хоть в видео и не говорится прямо о том, что Санта заболел COVID-19, пользователи сети решили, что организация решила использовать его образ для устрашения детей во время пандемии.

“Эта реклама отвратительна, как подло использовать Санту как средство устрашения. У бедных детей был ужасный год, теперь вы портите имидж Санта-Клауса для них, чтобы продвигать ложь о COVID-19”, – написала пользователь Twitter M.

This advert is disgusting, how vile to use Santa as media scaremongering. Poor children have had an awful year now you’re ruining the image of Father Christmas for them to promote COVID lies #nhs #santa #disgusting #shameful

— M (@Mazm50) December 10, 2020

“Давайте еще немного напугаем наших детей до конца 2020 года во имя пропаганды”, – написал британский актер Лоуренс Фокс.

Let’s terrify our kids just a little bit more before the end of 2020 in the name of propaganda. * https://t.co/P5fg5twX8z

— Laurence Fox (@LozzaFox) December 10, 2020

“NHS пугает детей, показывая, как Санта умирает от COVID-19”, – говорится в записи пользователя Twitter BlueCollarCarl.

#NHS Commercial Terrifies Children by Showing #Santa Dying of #COVID – Summit News https://t.co/IsnCvvzIB5

— BlueCollarCarl (@Texas_cowboy1) December 13, 2020

“Жестокое обращение с детьми, очевидно, стало новой нормой. Санта срочно доставлен в больницу, где медики спасают его жизнь в рекламе NHS”, – написал пользователь Simon Dolan #KBF.

Child abuse is the new normal apparently.

Santa is rushed into hospital where medics save his life in NHS advert

https://t.co/MXru8YS3aN via @Femail

— Simon Dolan #KBF (@simondolan) December 10, 2020

В результате ролик был удален со всех ресурсов благотворительной организации, а на ее сайте опубликован пост с извинениями.

“Мы создали нашу рождественскую кампанию, чтобы подчеркнуть постоянную приверженность и упорную работу сотрудников и волонтеров NHS, чтобы мы были в безопасности и были здоровы в то время, которое было и остается действительно сложным для NHS”, – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что реклама была сделана для того, чтобы привлечь сторонников благотворительности, не рассчитана на детей и не показывалась по телевидению.

“Мы приносим извинения родителям маленьких детей, которые были расстроены просмотром рекламы, и самим маленьким детям, которые не были ее целевой аудиторией”, – отметили в NHS Charities Together.

ВИДЕОВидео: OH MY GOD / YouTube