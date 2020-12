Мнение: Навальный знает, кто его убивал

14.12.2020, 19:36, Разное

Кстати – а не это ли причина сегодняшнего падения Ютуба?

Hi, it’s Navalny. I know who wants to kill me.

Прикольно, они запустили видео сразу с английскими субтитрами. То есть – специально сразу на весь мир. Ну и что делать – пришлось кое-кому весь Ютуб рушить. Правда, обвалить совсем не удалось – ролик пошел в жизнь.

Невольно отмечаю, насколько осунулся и постарел Навальный. На видео “дебаты с Чубайсом” всего 5 лет назад смотрелся ведь почти школьником – на фоне старого волчары Чубайса! А тут – как катком прошлись… Чертовы отравители.