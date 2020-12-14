Защитница абортов – Личное мнение

14.12.2020, 19:30, Разное

Оксана Пушкина, некогда известная телеведущая, а теперь — депутат Госдумы, занимается в парламенте вопросами семьи и детей.

Ну, как занимается? Развопилась, что новый законопроект ограничит права женщин на аборты.



Фото: Соцсети

Перечень медицинских показаний для прерывания беременности планируют сократить. По мнению Оксаны, такое недопустимо — женщина имеет право абортироваться бесплатно.

То есть, за наш с вами счёт.

Представим себе типичную ситуацию: баба трахается пьяной в жопу, а потом беременеет. И идёт в медучреждение, где ей чистят матку.

Красота! Встала, отряхнулась и пошла трахаться дальше.

Новый законопроект сокращает перечень заболеваний, на которые можно сослаться, чтобы бесплатно убить ребёнка. Нет ВИЧ в 4-й стадии? Иди и абортируйся за деньги, пожалуйста.

Пушкина уверена, что новый закон ограничивает права женщин на аборты.

Где она увидала тут ограничения, я не понимаю. Никто, подчеркну, не планирет запрещать чистить матку. Нагулялась, залетела, не хочешь рожать? Иди, заплати и хоть аборируйся сто раз подряд.

За свои деньги. Не за наши.

За наши — это когда есть заболевания, явно провоцирующие рождение инвалида. Краснуха, туберкулёз и так далее.

«Мне пришла масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят не допустить ограничения их прав на прерывание беременности», — рассказывает депутат, ответственный за материнство и семьи.

Ну, ещё бы! Ещё с советских времён аборт в нашей стране — главный метод контрацепции.

Вот и возмущаются бабы, привыкшие давать без презерватива. Личные письма пишут в Госдуму — хотим, мол, трахаться и предохраняться абортами.

Бесплатно. В поликлинике. Не, ну а чо? Нормальный вариантик, не на оральные же контрацептивы пятьсот рублей в месяц тратить.

Что думаете? Абортами предохраняетесь или как?