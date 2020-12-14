Мнение: Такого в жизни не бывает?

14.12.2020, 19:26, Разное

Чтение рецензий и отзывов на сериалы, если честно, не вызывает ничего, кроме горения в пятой точке. Люди банально перенасытились контентом и разучились получать удовольствие!



Особенно это касается так называемой «сюжетной брони» главных героев, что наиболее остро проявляется в лентах с боевой составляющей.

Вспомните те же старые «Звездные войны», эпизоды с четвертого по шестой, подаривших новую болезнь под названием «синдром штурмовика» – бойцы Империи не могли попасть по главным героям с пары метров, зато сами ловили все, что можно, и нельзя, начиная выстрелами, и заканчивая стрелами плюшевых медведей. Но разве подобные пробелы помешали франшизе буквально «взорвать мозг» зрителя (еще бы, на дворе была вторая половина 70-х, а в СССР космическая опера пришла и вовсе в середине 80-х) и в миг стать культовой?

80-е и 90-е подарили нам целую плеяду научно-фантастических фильмов (в основном боевики), которые, несмотря на простоту сюжетной линии, взяли свое за счет интересного сеттинга и харизматичных, но неубиваемых персонажей.

Дело дошло до того, что специализирующийся на кинопародиях Джим Абрахамс снял фильм «Горячие головы 2», который стал самым кровавым за всю историю кино.

В общем, «сюжетная броня» была, есть и будет. Причем показанное на киноэкранах вполне допустимо и в реальности, но эстеты от мира кино все равно вторят за Станиславским: «не верю!».

Таким господам, например, стоило бы для начала ознакомиться с биографией такого британского военного, как Адриан Картон де Виар, прошедшего через обе мировые войны и ряд менее крупных военных конфликтов. Былой воин получил целый ряд ранений, лишился руки, уха, глаза, части пальцев, пережил две авиакатастрофы и устроил побег, вырыв тоннель одной рукой. До такого даже не каждый режиссер додумается!



А как же наш уважаемый оппозиционер Алексей Навальный? Пережил целых два отравления, как минимум одно из которых – «Новичком» (а до этого история с аллергией в СИЗО, которую оппозиция выдавала за отравление). По крайней мере, на совершении второй попытки, причем сразу за историей с «Новичком», настаивает британская The Sunday Times, мол такая инфа поступила от западной разведки. Дело якобы было следующим образом: наши спецслужбы совершили проникновение в томскую больницу, где лежал Навальный, но отравление не задалось: опять спас атропин. Глава ФБК прямо какой-то супергерой, еще не «Человек-паук», но уже «Человек-таракан»: никакая отрава не берет, и спустя какой-то месяц после отравления одним из самых опасных боевых веществ уже устраивает званные вечера для западных политиков и СМИ.



Так что впредь, господа-критики, перед тем, как рассказывать про неуязвимость главных героев кино, вспомните, что в реальности тоже есть персонажи, у которых защита похлеще, чем рука режиссера – перо тех же журналистов.