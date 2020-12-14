Мнение: Письмо: “Был флирт с одним медийным мужиком”

14.12.2020, 19:24, Разное

Когда человек пишет короткое письмо, у него меньше шансов вывалить из своего решета много мусора.

Хотя у рапанов даже даже в единственном сказанном слове обязательно окажется баг, но все-таки, чтобы описать много дряни, требуется много слов.

Вот в этом длинном письме автор сначала разложила всю свою шкатулку, весь тот мусор, который она туда собирала годами, все иллюзии о своей неотразимости и неуловимости. А потом показала свой пыточный чемоданчик, размером с товарный вагон, в котором лежат щипцы для вытягивания из мужчин новых крошек.

Разбирайте это письмо самостоятельно и постарайтесь ни одного абзаца не пропустить. В каждом и про мусор в ее шкатулке и про ее пыточный арсенал.

arty_ka

Уважаемая эволюция. Спасибо Вам за Ваш труд.

Я бы очень хотела попасть к Вам на разбор, если Вы посчитаете это возможным и интересным.

Мне 37 лет. Год назад развелась с мужем (10 лет брака, сыну 8). Был ещё первый брак 5 лет.

В обоих браках инициатива развода была моя.

Начну наверное предыстории. Но возможно это и лишнее.

Первого, мне кажется, я изначально не любила. Надо было уйти из дома родителей и вроде как пора уже было замуж.

И до первого брака были 2 отношений, тоже чтобы уйти. С 1 курса жила с парнем.

Потом интерес пропадал, флиртовала с его лучшим другом, тот влюбился, а этот наблюдал, не выгонял обоих. Вспоминаю сейчас, интересно.

После первого брака тот с института пытался ещё раз сойтись. Но я была влюблена в одного «мажора», познакомилась в конце первого брака, когда с подругой ходили по дискотекам, а муж первый терпел и слова против не говорил. Чем, собственно, делал хуже.

Но, к слову, гуленой я не была, как может показаться. К этому моменту мне было около 26 лет и несколько мебельных точек по городу, которые я сама открыла, а первый муж как бы помогал (взял кредитов на производство). То есть в основном, я не на кого не полагалась, трудилась. Кредиты потом остались на мне. Потом помог частично второй муж (связями-знакомствами, чего-чего а друзей у него было очень много…) закрыть долги у приставов. Частично один пристав, который ничего в замен не попросил.

А мечтала я о своей студии Архитектуры и дизайна (по образованию). Но занесло почему-то в мебель. Но проектированием понемного занималась параллельно.

В это время наступил кризис 2008 года. В работе все рушилось, брак под откос. А у меня клубы и любовь.

«Мажор» тот стал за мной ухаживать, заезжать, приглашать на тусовки в свой круг и тд. Но долго с ним у нас не продлилось. Хотя он мне очень нравился. В его кругу я чувствовала не соответствие его уровню. В нашем городе он был не сам звездой, но «звёздная» семья (дядя, брат) за их счёт и все семья и окружение. А у меня тогда как раз разрушился бизнес и начались куча судебных процессов. Сейчас мне кажется, что он меня тогда отвлёк от этого ада и я с этой влюблённость и эмоциями легче это все пережила. Но через какое-то время начала «прятаться» от него. То я уезжала в другой город по работе, то к отцу. Ну в общем так из этих отношений я вышла, не успев их толком и начать. Но года полтора они продлились в общей сложности.

Потом встретила второй мужа. Познакомились в соцсетях. Я была совсем ни с чем, с одними долгами. Собрав силы через какое-то время устроилась на мизерную ЗП в салон итальянской мебели дизайнером. Тогда мы и познакомились. Он был такой молодой (на 3 года младше), красивый, высокий, весёлый. Окружил меня тёплом, вниманием. Кучей друзей и эмоций, которых мне тогда так хотелось. Все быстро закрутилось, мы стали жить вместе, поженились. У меня к тому времени пошли частные заказы потихоньку и я ушла из салона. А его втянула в свой новый бизнес в качестве партнера по стройке. За счёт наработанного опыта помогла ему во всем этом разобраться и получился у нас такой семейный тандем. Все шло не плохо. Он прям пылинки с меня сдувал и в работе старался и все в дом. Купили первую машину. Много вместе тусовались (по выходным с друзьями в кафе, за город и тд). Потом родился сын. И оказалось всё не так весело. Ему хотелось тусить дальше. Он это и пытался делать. Пошли с работой косяки, ссоры, ругань. Я уходила. Потом возвращалась. С сыном работала на руках. В общем так 10 лет. При очередном схождения он сказал, что давай переедем в Мск (я сама до этого хотела, он не хотел, а тут мол меня здесь тянут друзья, там начнём заново, все будет Хорошо, обещаю)…

Переехали. Сначала было и тяжело (в финансовом плане) и хорошо в семейном одновременно (как мне казалось, что он остепенился, не гулял и тд), но потом пошли деньги, новые знакомства и все продолжилось в Мск.

Я к тому времени окрепла. Понимала, что мне нужно выходить из этого. Разделять с ним работу и выползать. Так я и сделала. У меня были уже и по работе наработаны другие подрядчики, и подруги, и общение, материально он скорее от меня зависел (но считал что он сам), а я вообще нет. И дождавшись очередного небольшого косяка, я вышла. Бесповоротно.

Это был ноябрь того года. Было тяжело. 10 лет ведь эмоций ему отдала и конечно много связывало и друзей много общих было, и семья как никак… Около 2,5 месяцев он приходил каждый день и сидел до самого поздна с сыном. Пытался остаться. Водил нас в кино и тд. И говорил, что все изменится, наладится…

Но я решила это пережить. Потом где-то в конце января он познакомился в девушкой с 2 квартирами в Мск из обеспеченой семьи. (Сын ее живет с ее родителями). И очень быстро женился и наконец-то отстал. Правда, на др сына уже в мае остался до поздна и пытался переспать со мной. Думаю просто ради реабилитации в своих же глазах. Но ничего не вышло. Тогда у нас ещё было несколько общих заказов и он пытался мне поставить палки в колёса в них. И в быту, приходя к сыну пил кровь, всякой критикой. Но я старалась не обращать внимание.

Сейчас так же приходит к сыну через день.

С работой самостоятельно ничего не пошло.

Пока в поиске новых идей, видимо.

Теперь о новых попытках отношений…

Этот случай не основная тема, что меня беспокоит, но расскажу. В процессе ещё когда расходились с мужем, был как-то флирт небольшой в фитнес-клубе. С одним медийным мужиком. Очень состоятельный, красивый, имидж прокачен- думаю печерин. Ну как флирт. Я его увидела, вылупилась, не сразу узнала потому-что и не могла понять кто это. Потом когда уже дальше встречала поняла, но никакого особого значения не придавала (автографы не просила). Он начал как-то вокруг кружить. В прямом смысле. Громко по тел разговаривать про свои финансы и ходить вокруг моего тренажера, например. Потом показывать как правильно делать какие-то упражнения и тд. И спрашивать в какие дни я хожу, чтобы меня поучить. Парни с его окружения говорили, когда он заходил в зал, что вон идёт, сейчас опять будет Машу клеить. Но я опять себя как-то странно почувствовала, не знаю как объяснить и чем… но сначала сменила время, а потом клуб (у меня был доступ в 2 клуба сети). Я про него вспомнила сейчас, потому что на днях буквально он написал мне в Инстаграм. Спустя, наверное, месяцев 8, как я сменила зал. Там просто пинг. Я ничего не стала отвечать. Но я не так медийна и мой контакт надо было как-то найти, что мне безусловно польстило.

Он мне и тогда нравился и сейчас, когда написал, понимаю, что он очень даже… но понимаю, что ничего с таким не смогу… как их очаровывать я не знаю.

Это все в целом предыстория. А сама история вообще о другом.

С Р мы познакомились на сайте знакомств

в феврале. Месяца через 3 как разошлись с БМ. Началось всё с очень активной переписки. Мне 36 было, ему 39. У него взрослая дочь (13 лет), часто и много с ней. С женой развёлся около 10 лет назад. Брак был около 7 лет. С тех пор, постоянно окружён вниманием. Успешен. Красив. Всю свою любовь и ласку посвящает дочке.

У нас оказались тесно связаны сферы работы (много общих контактов и тем). Но он гораздо выше меня по финансовому уровню. Имеет не одну машину, квартиру в престижном районе и тд. И такое же имеет окружение.

И бывшая жена достаточно успешна (она замужем и ещё родила дочь и они с Р в хороших отношениях остались, как он рассказывал, благодаря его усилиям). И ещё партнёр по бизнесу (девушка), как мне показалось влюблена в него. Это видно по тому, как она его показывает в соц.сетях. Ощущение, что была связь какая-то, но остались партнерами. Не замужем, детей нет, наша примерно ровесница, из состоятельной семьи и довольно привлекательна. И она его и уважает и ценит… но не только… А он, как мне кажется, только…

Я в их кругах выгляжу гораздо скромнее… После развода самостоятельно за этот год купила неплохую машину, снимаю в престижном районе трёхкомнатную Квартиру (перевезла для помощи с сыном родителей) и квартиру за МКАДом беру в ипотеку (под сдачу), но до их уровня мне далеко.

Я, конечно, всегда открыто Р восхищалась. Он правда во всём пример для меня и для многих. И почему-то мне всегда легко было ему говорить, что он очень красивый и умный и хороший и добрый. Как-то он мне сказал, что у него от таких слов крышу сносит.

Я зарабатываю на своём таланте. У меня всегда разный доход. А у него торговая сеть связанная с поставкой строй материала. И это не единственный бизнес.

Пригласил встретиться, я не сразу смогла, пару недель откладывала из-за того, что не могла тогда ещё устаканить все с нянями, школами, работой ( часть функций все таки раньше была на БМ). В общем на свидание было сложно настроиться.

Сын ещё близок к гипперактивности и всегда часто болел. Поэтому первое время после развода было сложновато все настроить.

Потом приехала моя мама (тогда ещё в гости) и мы встретились.

Он мне очень понравился. Высокий, такая улыбка, энергетика, голос… Нереальный, я бы сказала.

После кино отвёз до дома. Дальше продолжилась переписка так же активно. Но от него я не почувствовала рвения к дальнейшему сближению, встречам и тд, хотя общался он активно, каждый день, что-то писал, где он, что, как день и тд… но ничего не предлагал…

Видимо, его нужно было как-то очаровывать, завоевать, размораживать как-то, я не знаю…

А у меня уехала мама, я осталась с кучей задач, разрывалась между всей этой беготней от дома до школы, офиса и обратно… что блистать и очаровывать не ощущала никаких сил… и понимала что от этой переписки никакого толку…

Я ему написала тогда, сказав, что он мне очень нравится, но попросила о паузе в общении на пару месяцев, по причине того, что мне нужно наладить всё после развода.

Он там бурно что-то ответил, типа, что он в загс чтоли должен был сразу бежать и что мы нормально же общались… там было длинное сообщение, но итог его был в том, что он принял мое предложение…

Дальше какое-то время от него были переодические коменты на мои сторис в рабочем аккаунте, где мы общались и раньше. Как дела и тд. То есть приятельское общение. Я так его и воспринимала по приятельски.

Потом я с сыном уехала на пандемию к родителям. Там активно работала удалённо и общалась на СЗ, было несколько онлайн-ковалеров. Р так же приятельски что-то писал, пару раз звонил узнать как дела. Я никак не воспринимала это близко.

Потом вернулась в Мск. Весна, открылись летние веранды. Родители приехали на лето. Свобода. Я начала с одним из ухажеров небольшой роман (не долго продлился, разочаровал открывшимися сказками про себя, но тем не менее развеял меня и поднял тонус), потом мы с подружкой и сыновьями поехали отдыхать. Куча сторис, пляж море, купальники, все супер, подъем и тд…

Р начал писать активнее. И как-то написал, когда я была на море: по приезду, пойдём поужинаем?

Я ответила, что с удовольствием… но ощущение было, что по приезду, он пропадёт. Так и вышло. Я прилетела, реакции на сторис уменьшились, хоть и продолжились, но как бы затих.

Я решила, что неделю подожду, потом напишу что-то нейтральное, если про приглашение не вспомнит, то заблокирую. Думаю, надоели мне его эти сообщения не о чем… пол года…

Так и сделала. Через неделю спросила как его дела. Он начал активно отвечать, рассказывать и слать фото, а про приглашение тишина. На что я его и заблокировала. Предварительно отправив сообщение, что он мне нравится, что я пытаюсь с ним дружить, так как вижу, что у него ко мне дружба. Но у меня не получается и я себе что-то фантазирую. Что мне будет спокойнее совсем не общаться, чтобы ничего себе не надумывать… что-то типа такого…

И настроена была «забыть», чтоб и правда не дергаться на его пинги и нормально с кем-то начать общаться. Почему-то мне казалось, что он меня этим тормозит. (Видимо тем, что выигрывает на фоне других и я не могу нормально на кого-то настроиться).

В итоге через дней 5 он нашёл меня на сайте знакомств и лайкнул. Я немного подумав, зачем-то лайнула его в ответ. Опять завязалась переписка. Через какое-то время я его разблокировала везде и мы продолжили общение.

Потом через несколько дней он пригласил меня опять поужинать. Но как-то типа: давай на следующей неделе поужинаем… в ср-чт… И я согласилась, но по опыту предыдущего раза, начала думать, пропадёт он или нет. И в целом к назначенному дню теряла желание и уверенность и за день отменяла свидание сославшись на завал по работе (который и правда был).

Он: Хорошо, я только хотел тебе писать насчёт завтра, сам в завале, только не блокируй меня пожалуйста.

Я через пару дней, думаю, надо самой как-то проявить инициативу, говорю я буду в твоих краях на неделе (он все зазывал показать свои материалы), можно украсть тебя на кофе… Он: с удовольствием… Я опять передумала.

И так несколько раз.

Потом все таки мы встретились. Он позвонил, пригласил опять поужинать опять на след неделе. А я была приглашена на день рождение одной компании (можно сказать его конкуренты) в качестве ключевого партнёра. Он ещё сказал, что продала душу им, а до них не доеду (понятно, что я для него мелочь, у него таких партнёров сотни, хоть и у меня неплохие объекты, поэтому это так просто больше похвастается владениями). А я просто не хочу завязываться с тем, кто мне нравится. Чтоб потом не пришлось вынужденно общаться, если не получится ничего. А у нас Большая вероятность этого была видна.

Ну в общем я собиралась не с ним на ужин, а на это мероприятие. И решила, что если после мероприятия срастется ужин, ну и отлично, а нет и нет.

Он написал уже когда я ехала на мероприятие, что-то про то как настроение, обстановка и тд. И я сама спросила, что если что можем увидеться после. На мероприятии было очень классно и весело. Но Р заехал за мной и забрал на ужин.

По дороге спрашивал, не убьют ли его мои ухажёры. Я сказала шутя, что никого нет))

Ужин прошёл замечательно.

Я даже как-то в порыве взяла его за руку, в ответ на его очень умные мысли…сказав, что он очень умный и потом мы держались так весь весь вечер, откинувшись полулёжа на удобном диване. Он много шутил, показывал какие-то фотки в телефоне, рассказывал много всего интересного и мы все гладили другу-другу ладони. У него, кстати, очень красивые руки, прям сексуальные… бывают такие сексуальные мужские руки. Вот у него прям Мега…

Потом, когда подвёз до дома, я так жарко его обняла и чмокнула в губы.

Он написал потом, что было очень классно и хотелось бы повторить.

Потом у меня рабочий завал небольшой с неделю. Но мы договорились встретиться в конце следующей.

Так как в прошлый раз он был за рулем. Как я поняла,что в следующий раз он планировал быть «без руля», чтобы расслабиться и продолжить вечер дальше ресторана. Как-то это было понятно для меня. Тем более тактильный небольшой контакт был. Но у меня опять возник стопор.( Хотя он мне очень нравится). Может потому что мне хочется сначала душевного сближения, а после той моей «паузы» когда он активно общался он больше не открывается.

Как бы он приглашает, но так, что потока от него я не чувствую. (И вызывать его, видимо я не умею и не хватает ресурсов, уверенности).

И вот, я со своими завалами переношу встречу, но она запланирована на выходные и за пару дней до планируемой встречи, он выкладывает в своих сторис девушку на своём мотоцикле. На первом фото было написано, что дизайн его мотоцикла сильно привлекает внимание. А на втором просто эта Девушка на его мотоцикле ближе. Понятно, что это ерунда и меня не касается. Я ему совсем никто. Но у меня с моей слабой мотивацией и уверенностью желание идти с ним на ужин с предполагаемым продолжением пропало совсем.

Как-то все это в моих глазах выглядело: что сейчас я для него френдс, а так будет френдс+ секс и все… а меня это как-то не вдохновляет.

Я написала ему, что у меня непредвиденные обстоятельна уезжают родители (это было правдой), а мы с сыном поехали в спа-отель отдохнём. Так я и сделала. Там он мне писал реакции на мои закаты. И какие то смайлы с чмоками. Думаю, поняв что мой отъезд- это реакция на его девушку в сторис. Но тем не менее как-то пошла коса на камень.

И потом он мной опять был заблокирован. Потом сама написала недели через 2. Спросила сильно ли он злится и попросила совета по машине. Я как раз ее купила. Он сказал, что это ведь не первый раз. (В первый он говорил, что понял мой псих, но что я девочка и мне можно… ) Начал активно отвечать. Но потом в процессе пытался взять обещание, что это последняя блокировка. Я ответила, что постараюсь. Предложил поучить меня ездить (у меня был перерыв большой).

Но я как раз приболела. А потом буквально через день он. Договорились, что как выздоровеем, встретимся…

На этот раз: лечился он самогоном. Присылал мне фото этого своего действа. Что-то писал.

И небольшое отступление: летом, до того как он мне предложил после нашей паузы в общении первый раз поужинать, он мне как-то писал, что не нужна ли мне помощница, есть знакомая девочка, ищет работу (28-29 лет). Работала у одной его партнера Архитектора, которую я Хорошо знаю.

Тогда не нужна была, но не задолго до уже этого нашего общения, появилась необходимость и я брала ее контакт у него и приглашала на собеседование. В ходе которого я поняла, что у них с Р. что-то было. Но было и было, мне какое дело, что когда-то было. Просто брать к себе не захотела и другие причины тоже были, но и эта тоже.

Ну и вот в этом своём алко-лечении в выходные. Он пишет что-то мне переодически. Потом под вечер шлёт мне какой-то прикол и как бы между делом спрашивает, взяла ли я ту девочку на работу.

Я думаю с чего такой вопрос, странно, человек пьёт самогон и под ночь вспомнил…

Ну ответила, что она мне показалась слишком болтливой (так и было) и я ее не взяла.

Потом он в этот вечер тут же пропал с радаров (перестал писать и исчез из онлайн). И до меня дошло… Что вспомнил он про девочку на ночь глядя не просто так…

Что потом подтвердилось (косвенно узнала).

Я утром ему написала какое-то мутное сообщение. Без обвинений. И честно не помню о чем полностью. Но что-то типа, какое значение имеет брала я кого-то на работу или нет…

Он включил шланг, что-то типа:

Машунь, как дела?

Я честно не пойму иногда отчего ты это пишешь…

Ты очень красивая и умная и я хотел бы с тобой общаться, и болтать, и ужинать…

Ну не хватает мне времени на то, чтобы нормально оказывать внимание.

Я знаю, что так себе ухажёр.

Пока живу как живу…

Я ответила: «И правильно».

Какое-то ещё колкое общение.

Потом я его заблокировала.

Потом опять через несколько дней сделала вид, что отправила не туда фото (там селфи я в аппаратах таких для измерения пульса на тренировках в гардеробной, все закрыто (вообще ничего не видно) но без одежды, смотрелось так необычно). Зачем-то я ему его отправила.

И типа: «ой не туда. Удали пожалуйста». (Детский сад, конечно).

Он начал писать с другого номера что фотка огонь и он не будет удалять.

Потом написал с другого аккаунта в Инстаграм. Аккаунт посвящён его мото. Поставил огонь на сторис.

Я зачем-то ответила. Как дела? Какая-то переписка не о чем.

Потом так получилось, что БМ мне помогал перегонять машину и я оставила свой тел в машине и он написал Р сообщение, что он (БМ) ко мне серьезно настроен, что он хочет все вернуть. И что я его блокирую уже год, что он прочёл переписку и чтобы Р меня заблокировал и дал возможность нам налаживать отношения (хотя ничего налаживать я с ним не собираюсь. Я, честно, ни разу не пожалела о своем решении). Но БМ заблокировал Р.

Р написал мне на след день ещё с одного аккаунта (его фирмы), что мой муж его заблокировал и написал ему поэму.

Я извивались и сказала, что он мне не муж (мы официально развелись) и разблокировала.

Потом опять не о чем общение и я честно хотела найти «косяк» и уже прекратить это все. Так как понимаю, что из этого мы уже продолжая никуда не вырулим. Все эти девочки и тд. Я так себе ухажёр… Муть какая-то. Он, скорее всего, просто смотрит это мое кино со стороны и ему весело.

Поэтому я опять нашла зацепку и опять его заблокировала.

И потом написала через неделю:

Р, привет)

Я хотела тебе сказать, чтобы ты не думал, что я на что-то обиделась… вдруг тебе вообще интересно…

Я рада, что ты был не против, пообщаться и поужинать)

И это очень много, я знаю…

Спасибо тебе за это!

Для меня ты останешься всегда лучшим!

Просто мне хочется встретить своего близкого человека и поэтому тебя мне лучше отпустить из своих мыслей, иначе они как-то много вызывают во мне эмоций)

Но я рада, что узнала тебя, как эталон и пример , я знаю теперь, кого мне искать…

Скоро я совсем успокоюсь))

Может мы сможем быть тогда просто онлайн-френдс, как и раньше) и даже мило общаться и ужинать.

Ну хотя бы просто не будет этого блока у меня такого человека… и я буду спокойна)

Извини меня пожалуйста, если я тебя этим обидела. Это только мои импульсы. Ты вообще тут не причём!

Спасибо тебе ещё раз что уделил мне так много много общения!!!!

Наверное я ему совсем запудрила мозг и совсем все испортила. Но и сделать что-то нормально не могу.

Сейчас я уже начала общаться с ещё одним парнем. Ему 40, как и Р будет.

Конечно менее успешен. Онлайн магазин у него. Но очень симпатичный. Высокий. И все ему надо, пишет, звонит и тд.

И вроде он мне нравится. Но как-то не то…. И сегодня я перестала ему отвечать пока…

Может надо продолжить. Не знаю…

Все думаю про Р…

А у Р столько внимания вокруг :

его партнёр влюблённая, девочки вокруг (как та на работу хотящая) по первому щелчку готовая…

И все хорошо в жизни:

Дочка любимая красотка (вся в папу). Родня = Семья…. наверное ему вообще ничего не нужно.

С ним надо наверное так уверенно идти, когда зовёт все бросая… стабильно всего хотеть и показывать ему это… тогда может он со временем присмотрится. А я, видимо, так не умею мудро.

Только и умею блокировать и психовать и прятаться и ничего больше с такими мужчинами не могу.

Буду очень благодарна, уважаемая Эволюция, если попаду на Ваш разбор, может быть пойму что-то на будущее…

Извините, если слишком много воды.