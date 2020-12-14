Мнение: Подарок

14.12.2020, 19:14, Разное

Не только Путин готовится к пресс-конференции 17 декабря. В качестве подарка к ней Навальный выпустил свое расследование (точнее, расследование Беллингкат с его комментариями), где назвал фамилии и предъявил фотографии людей, а также их места работы, которые являются исполнителями покушения на него.

https://navalny.com/p/6446/

Ключевое отличие расследования Беллингкат от всех предыдущих сообщений на тему покушения на Навального – факты. Косвенные факты, основанные на анализе баз данных по перемещениям людей на авиатраспорте, но в любом случае это именно факты, которые могут лечь в любое уголовное дело, которое, конечно, в России никто заводить не будет, тем более, что об этом сказал и сам Путин – мало ли, кого там и чем отравили – не будешь же каждый раз заводить уголовное дело? И правда, эка невидаль.

Факты – штука такая, что опровергать их нужно тоже фактами. Заклинания "этого не может быть потому что не может быть" выглядят в подобных случаях менее убедительно.

В связи с этим любопытно только одно – рискнет ли кто-нибудь на этой пресс-конференции упомянуть о расследовании, тем более, что в нем прямо обвиняется именно Путин, как человек-заказчик преступления.