Принц Карл Филипп, королева Рания и другие монархи опубликовали свои рождественские открытки

14.12.2020, 19:12, Разное

За несколько недель до католического Рождества и Нового года члены королевских семей Европы и не только, а также зарубежные знаменитости публикуют на официальных сайтах и в социальных сетях свои рождественские открытки. Обычно они представляют из себя портреты на фоне праздничной елки, но могут быть и виде трогательных снимков из личного архива. Первыми из монархов, поддержавших эту традицию в этом году, стали король Иордании Абдалла и королева Рания, принц Швеции Карл Филипп и принцесса София, ожидающие появления на свет третьего ребенка, король Испании Филипп и королева Летиция, которые в этом году предпочли отдать место на открытке только своим дочерям – принцессам Леонор и Софии.

Королевская семья Иордании Принцессы Испании Леонор и София Обратная сторона открытки испанской королевской семьи Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми

Некоторые монархи, в числе которых кронпринцесса Швеции Виктория с семьей и кронпринц Дании Хокон с семьей, открытку пока не опубликовали, однако выложили семейные снимки и видеоролики по случаю зажжения свечи Адвента.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль с детьми

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Публикация от Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

В случае же британских монархов – в частности принца Уильяма и Кейт Миддлтон, они не успели представить официальную праздничную открытку, как в сеть попала “неофициальная” – тот вариант, который они разослали сотрудникам службы здравоохранения.