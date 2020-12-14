Мнение: О единственно успешной тактике выживания с коронавирусом

14.12.2020, 19:08, Разное

К сожалению, новый #коронавирус уже становится новой реальностью. Десятки миллионов заболевших, более полутора миллионов умерших, терабайты негативного личного опыта и переживаний в социальных сетях. Стратегии выживания в этой пандемии волнуют людей, общества, правительства, по почти повсюду ответов меньше, чем вопросов. Цивилизованный мир мечется между желанием сохранять жизни и нежеланием добивать экономику, но…

Ни шведская, ни немецкая, ни американская программы не работают. Все мечутся и просто ждут, когда поможет чудо-вакцина. А меж тем…

На родине коронавируса, в Китае, эпидемию смогли пусть и не победить, но хотя бы обуздать. Загнать в рамки десятков, максимум – сотен случаев в день, что ничтожно мало для почти 1,5-миллиардной страны. При этом китайцы свободно ходят по улицам, ездят в путешествия, а экономический #рост в Поднебесной, похоже продолжится и в этом кризисном году, когда все ведущие экономики постигнет спад разной глубины. Ну кто бы мог подумать про такое в феврале!

Вышла интересная статья, как стало возможным такое китайское чудо. Вот только рецепт его… Ну да не будем забегать вперёд.

Насколько успешно #Китай ведёт борьбу с CoVID-19, хорошо видно по сравнению с западными странами, которые, за редкими исключениями вроде расположенных на островах Австралии и Новой Зеландии, уже год никак не могут выбраться из коронавирусной эпопеи и либо вновь вводят локдауны, либо отпускают ситуацию, позволяя умереть всем, кто не сможет справиться с болезнью. Так это значит, эффективный способ борьбы с эпидемией существует?

Да! Но применить его в демократических государствах невозможно – по крайней мере, пока. Потому что главными составляющими китайского успеха являются:

а) превентивные жёсткие локдауны – с перекрытием выездов из городов, блокировкой автомобильного движения и/или общественного транспорта, запретом выходить из дома итд.

б) повальное тестирование всех потенциальных и потенциально потенциальных контактов каждого вновь выявленного носителя вируса. Чтобы понимать масштаб, один пример: у рабочего шанхайского аэропорта “Пудун” тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. В ту же минуту – буквально! – аэропорт и прилегающий к нему район были перекрыты, рейсы отменены, всех, кто находился внутри, прогнали через тестирование. А там только рабочих было 17 тысяч. Люди не могли выйти из аэропорта и из перекрытого района, пока не пришли результаты тестов. Так как ни одного положительного не нашли, всё открыли через четыре дня. Если бы обнаружилось, что заразившихся несколько и имеют место потенциальные цепочки, карантин бы держали 14 дней.

При этом тестирование десятков тысяч человек проводят за считанные дни. Чтобы добиться такой скорости, людей из тестируемых районов поднимают и гонят в место сбора анализов в любое время суток. А вот в Европе и США при сравнимой мощности экономик, врачи и чиновники бесконечно жалуются на нехватку оборудования, тест-систем, персонала итд итп. Разумеется, все эти причины объективны, но вот Китай сумел наладить необходимое производство и обучение персонала за недели.

в) Стратегия с перекрытием целых районов и поголовным тестированием применяется всегда. Плюс отдельно отыскивают, тестируют и изолируют всех, кто считается контактом заболевшего. На этот счет существуют подробнейшие инструкции, кого считать контактом первого уровня, кого – просто контактом. Например, прописано, за сколько кресел от инфицированного должен в поезде или самолете сидеть человек, чтобы быть близким контактом. В Европе или США такого детального протокола нет, каждый раз все решается чиновниками от здравоохранения более ли менее произвольно – соответственно, огромное количество зараженных пропускают.

г) Ещё один плюс повального тестирования – оно выявляет практически всех бессимптомных носителей. На Западе они остаются невыявленными и обеспечивают распространение вируса в популяции.

д) Жёсткий, без исключений въездной контроль на границах. Все, кто приезжают в Китай, 14 дней сидят в карантине в специально отведенных под это дело гостиницах или дома, если у них есть дом в городе приезда. Выходить никуда нельзя, плюс, несколько раз за это время у всех берут тесты.

е) Строгий контроль за соблюдением карантинных мер. Его обеспечивают как представители власти, так и сами жители. А дополнительно мотивацию не нарушать предписания создает система социального кредита – общекитайский обязательный рейтинг благонадёжности граждан. В зависимости от места в нем человеку открываются или наоборот, закрываются различные возможности – от покупки билетов на поезд до получения места в детском саду для ребенка. Содействие властям в противоэпидемических мероприятиях улучшает социальный рейтинг, за препятствие этим действиям он снижается.

Итак, увы, но практически все мероприятия, которые обеспечили Китаю эпидемиологический успех, неприменимы в #ЕС или #США. Массовые карантины, обязательные тесты в любое время суток, превентивные жёсткие ограничения, стимулы соблюдать ограничения и демотивация высказывать недовольство с использованием системы социального кредита и – и сама эта система per se, «стукачество» на соседей и так далее – всё это противоречит базовым демократическим ценностям. Применение китайского сценария невозможно без централизованной авторитарной власти, а также без покорного и послушного населения…

То есть – добавлю от себя – напрашивается вывод, что победить CoVID-19 демократическими методами не получится, тем более, что и массовая вакцинация даст лишь краткосрочный эффект. С другой стороны, испанку и гонконгский грипп удалось обуздать без перехода к тоталитаризму, хотя и ценой больших человеческих жертв.

Но могут быть и новые пандемии, более опасные, чем нынешний CoVID-19. Так что, придётся каждый раз выбирать между ценностью жизни и духом свободы?