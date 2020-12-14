Роспотребнадзор запретит продавать продукцию без пальмового масла

14.12.2020, 19:07, Разное

Роспотребнадзор принял постановление о запрете продажи продуктов питания, не содержащих пальмовое масло. В ведомстве считают, что продукты, в которых не содержится ингредиент — санкционный товар, ввозимый в Россию через контрабандные схемы. Чиновники предлагают штрафовать предприятия, где уровень содержания пальмового масло будет ниже 25%.

«Производить отечественную продукцию без пальмового масла в принципе невозможно. За последние два десятилетия поголовье крупного рогатого скота в России значительно сократилось, и отечественный производитель физически не может обеспечить все 150 млн человек чистой молочной продукцией. И если кто-то заявляет об отсутствии пальмового масла в сыре или молоке, значит, он производит санкционный товар. Такая продукция, согласно законодательству, подлежит уничтожению», — пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, компании, которые произвели или выставили на продажу товар с содержанием пальмового масла ниже 25%, будут штрафовать по ст. 16.1 КоАП («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров международной перевозки»). За это предусмотрен штраф — до 100 000 рублей.

Взысканные деньги пойдут на закупку бульдозеров, которые будут применять для уничтожения конфискованного товара.