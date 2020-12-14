 

Володин поручил пригласить Решетникова в Госдуму

14.12.2020, 19:06, Разное

На заседании Совета ГД в понедельник депутаты подняли тему эффективности работы министра экономического развития по проблеме роста цен, вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Депутаты неоднократно обращали внимание Минэкономразвития на рост цен, но удовлетворительного ответа не услышали. В ситуацию пришлось вмешаться президенту.

“В связи с этим в ходе Совета Вячеслав Володин дал поручения проработать формат приглашения в Госдуму министра экономического развития Максима Решетникова”, – сказал источник РИА Новости.

Дата и формат встречи с министром определится позже. Речь может идти о заседании Совета, отдельном совещании с профильными комитетами нижней палаты или пленарном заседании.

Тема роста цен на продукты стала одной из главных на совещании по экономическим вопросам у президента. Владимир Путин раскритиковал правительство за подорожание сахара, муки, масла и других товаров. Пандемия здесь ни при чем, подчеркнул глава государства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Мнение: Противоречивые показания

18.09 / Названы провоцирующие рост объема талии продукты

07.07 / В США умерли самые старые сиамские близнецы

15.10 / Что известно о ремдесивире, зарегистрированном в России для борьбы с COVID-19

25.09 / В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину

04.12 / Казаки перессорились из-за мест в Совете Федерации

04.12 / “Зеленая альтернатива” призвала приравнять к мошенничеству торговлю псевдонатуральной продукцией

06.10 / Недосчастливая баба в капкане – Личное мнение

06.08 / Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники

23.10 / В Сети появились «живые» фото доступного смартфона LG Q52 с квадрокамерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска