Володин поручил пригласить Решетникова в Госдуму

14.12.2020, 19:06, Разное

На заседании Совета ГД в понедельник депутаты подняли тему эффективности работы министра экономического развития по проблеме роста цен, вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Депутаты неоднократно обращали внимание Минэкономразвития на рост цен, но удовлетворительного ответа не услышали. В ситуацию пришлось вмешаться президенту.

“В связи с этим в ходе Совета Вячеслав Володин дал поручения проработать формат приглашения в Госдуму министра экономического развития Максима Решетникова”, – сказал источник РИА Новости.

Дата и формат встречи с министром определится позже. Речь может идти о заседании Совета, отдельном совещании с профильными комитетами нижней палаты или пленарном заседании.

Тема роста цен на продукты стала одной из главных на совещании по экономическим вопросам у президента. Владимир Путин раскритиковал правительство за подорожание сахара, муки, масла и других товаров. Пандемия здесь ни при чем, подчеркнул глава государства.