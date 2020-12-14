 

Ученые: Жирная диета истощает иммунные клетки и увеличивает риск развития рака

14.12.2020, 19:04, Разное

Ученые, которые работают в Гарвардском университете, пришли к выводам, что жирная диета истощает и снижает количество иммунных клеток. Такой рацион может увеличить риск развития рака, при этом показатели выживаемости будут минимальными.
По словам ученых, иммунная система при употреблении жирной пищи практически утрачивает способность бороться с онкологическими заболеваниями. Новообразования при таком питании изменяют собственный метаболизм и активнее растут из-за высокой концентрации энергии. При этом ее лишаются Т-клетки, которым необходимо оказывать сопротивление раку. Арлин Шарп, соавтор данного исследования, объяснила, что между клетками опухоли и Т-лимфоцитами разворачивается настоящая метаболическая война.

В ходе проведения научного эксперимента исследователи выяснили, что опухоли у подопытных грызунов с ожирением растут намного быстрее. При этом данное открытие имело отношение только к мышам, у которых диагностировали иммуногенный рак. Это онкологическое заболевание, на которое иммунитет реагирует немного легче, чем на другие опухоли.



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