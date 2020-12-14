KD NAVIEN приступила к разработке решений по созданию комфортной окружающей среды

14.12.2020, 19:04, Разное

Корейский производитель отопительного оборудования KD NAVIEN представил обновленный логотип. Компания планирует использовать новый элемент фирменного стиля как на локальном, так и на международных рынках.

«Это первый ребрендинг за последние 20 лет», – отмечает директор по маркетингу официального представительства NAVIEN в РФ Никита Голубев. По его словам, деятельность холдинга на глобальном рынке уже давно вышла за пределы производства только отопительного оборудования. «Сегодня у компании появляются новые направления развития, поэтому важно не только сохранить текущих клиентов, но и стать более привлекательными для новых», – отмечает он.

Изменения в фирменном стиле стали логичным продолжением смены корпоративной стратегии KD NAVIEN. На предыдущем этапе своего развития компания стремилась завоевать рынки Азии, Европы, США, РФ и СНГ. Завоевание лидирующих позиций позволило перейти от стратегии экстенсивного роста к созданию комплексных решений для обустройства жилья. В будущем KD NAVIEN будет позиционировать себя в качестве умного партнера по созданию комфортной окружающей среды.

Главное изменение логотипа коснулось появления на нем третьего элемента – образа человека. Он расположился в центре фокуса внимания и имеет угол наклона в 36,6 градусов, проводящий аналогию с комфортным состоянием человеческого организма. Наряду с этим логотип сохранил два других элемента, выполненных в основных корпоративных цветах. Фирменный оранжевый цвет символизирует стремление компании к повышению качества жилищных условий потребителей, а фирменный голубой цвет отражает технологическую экспертизу, лидерство и дух первооткрывателей.

Справка о компании

ООО «Навиен Рус» – основанное в 2013 году официальное представительство южнокорейского KyungDong NAVIEN в России. В головном офисе в Москве работают более 60 специалистов, отвечающих за коммуникации с партнерами, техническую поддержку и реализацию маркетинговой стратегии.

Компания является лидером на российском рынке в сегменте настенных котлов, занимает первое место по продажам с 2014 года (по данным «Литвинчук Маркетинг») и в совокупности реализует более 100 тыс. единиц продукции в год. В 2018 году «Навиен Рус» зафиксировал продажу 1-миллионного настенного котла в России, чего ранее не удавалось достичь ни одному бренду.

Наряду с этим официальное представительство NAVIEN было трижды удостоено престижной премии «Марка №1 в России», а в 2020 году компания стала лауреатом премии «Компания года» в категории «Лучший поставщик отопительного оборудования».

Бренд NAVIEN официально представлен в более чем 200 городах России. Дилерская сеть «Навиен Рус» насчитывает свыше 3000 магазинов и точек продаж, 500+ фирменных сервисных центров от Калининграда до Камчатки. Склады запасных частей есть во всех регионах России.

Сам бренд NAVIEN был основан в 1978 году и на сегодняшний день имеет пять собственных торговых представительств, более 350 дилеров по всему миру, а суммарные глобальные продажи превышают $700 млн в год.