Sohu: Попытки Киева разрушить вертолетный бизнес России не спасет «Мотор Сич» от краха

14.12.2020, 19:04, Разное

Издание Sohu прокомментировало попытки Киева разрушить вертолетный бизнес России. По мнению экспертов, консультировавших китайских журналистов, никакие меры Украины не спасут от краха компанию «Мотор Сич».

Во времена существования Советского Союза промышленность республик производила большое количество техники, в том числе авиационной. После развала страны бывшие партнеры стали жесткими конкурентами, сейчас украинские власти делают все для того, чтобы получить контракты на обслуживание и ремонт вертолетов различных компаний мира. При этом руководители предприятий соседнего государства не останавливаются перед любыми шагами, стараясь отнять договора у России.

На этот факт обращают внимание китайские обозреватели, они отмечают, что украинские власти предпринимают всевозможные действия для нанесения ущерба экономическим интересам Российской Федерации. Так, Украина хочет добиться перезаключения контрактов ВВС Афганистана на ремонт авиатехники. Заменить услуги российских инженеров холдинга «Вертолеты России» они предлагают мощностями завода «Мотор Сич». Именно запорожской компании в случае заключения сделки будет доверено ремонтировать два афганских воздушных судна Ми-17В-5. Уже сейчас украинские власти пытаются сделать это незаконно, в обход России, чем, заверяют российские эксперты, подвергнут риску жизни военнослужащих Афганистана.

В РФ уверены в невозможности обеспечения необходимого уровня и качества работ украинскими предприятиями. В статье Sohu авторы отмечают, что Москва получает значительные доходы от технического обслуживания вертолетов, закупаемых другими странами. Так, недавно были заключены контракты с Литвой на поставку запчастей для ремонта транспортных воздушных средств. Вмешательство же Украины приведет к неминуемым убыткам, чего Кремль не может допустить. Между тем именно в услугах российских инженеров заинтересованы в мире, а от использования моторов производства Украины РФ уже отказалась. Попытки же Киева уничтожить вертолетный бизнес Российской Федерации, пишет «Политэксперт», не поможет заводу «Мотор Сич» устоять в столь непростое время и избежать краха.