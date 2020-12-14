На Сицилии проснулся вулкан Этна, произошло извержение

14.12.2020, 18:52, Новости дня

13-го и 14 декабря произошло извержение вулкана Этна, расположенный на итальянском острове Сицилия. Об этом проинформировал портал Volcano Discovery.

Извержение началось 13 декабря около 21.20 по местному времени (22.20 по Киеву). Через некоторое время появились свидетельства быстрого движения магмы под землей, и из жерла вулкана начала фонтанировать лава и поднялся столб пыли высотой около пяти километров.

На утро 14 декабря стало ясно, что лава потекла из двух отверстий по двум направлениям: один – к юго-западу, в сторону заповедника Монте-Фрументо-Супино, другой – на юго-восток, в район плато Торре-дель-Философо.

ВИДЕОВидео: SkylineWebcams / YouTube

Последние разы вулкан извергался в декабре 2018 года, когда на фоне активности Этны произошло землетрясение магнитудой 4,9 с порядка 30 пострадавшими; а также в мае 2019 года.

Высота Этны составляет 3300 м. У нее несколько сот боковых вулканических кратеров, средняя частота извержений составляет одно в три месяца.