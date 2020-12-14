 

В 2021 году французы начнут выпускать гибридный пассажирский самолет

14.12.2020, 18:46, Новости дня

Как сообщили представители компании Daher, в будущем году стартует производство семитонного гибридного самолета, предназначенного для перевозки пассажиров. Испытания уже проведены, формальности улажены, говорят менеджеры предприятия.

Скорее всего, первый коммерческий рейс состоится в 2022 году, так как сборка самолета займет много времени, отмечают специалисты. К созданию летательного аппарата нового типа причастны компании Airbus и Safran.

Принцип конструкции гибридного самолета мало чем отличается от гибридной машины. Тягу в нем обеспечат 6 электродвигателей. Максимальная скорость в полете – более 600 км/м. Общая масса – около семи тонн. Главное преимущества перед обычными самолетами – крайне низкое потребление топлива.



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