Регистрацию «Спутника V» в других странах решили ускорить

14.12.2020, 18:40, Новости дня

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в других странах. Предполагается, что заявки будут поданы в декабре и январе, рассказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

«Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры – Белоруссия, ОАЭ, Индия, – и ряд других стран, в том числе в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Он отметил, что в этом месяце будет осуществлена подача заявок в таких странах, как Аргентина, а уже в январе во всех ключевых государствах.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о планах лицензионного производства «Спутника V» в ОАЭ.

Одной из первых стран, изъявивших желание производить «Спутник V», стала Венгрия. Она же стала первой в Европе, получившей российскую вакцину. В конце ноября Москва передала Будапешту документацию по вакцине от коронавируса, кроме того, РФ предоставит венгерским специалистам доступ на места производства вакцины. Сообщалось о планах производства препарата в Германии. В конце декабря производство «Спутника V» стартует в Казахстане.