В России ввели новые правила оформления больничного

14.12.2020, 18:12, Разное

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь их можно получить дистанционно.

При наличии легко передающихся от человека к человеку опасных заболеваний, в том числе – коронавирусной инфекции COVID-19, россияне смогут записаться на онлайн-консультацию врача и получить электронную версию листа о нетрудоспособности. Но для этого потребуется предоставить СНИЛС. Кроме того, в понедельника выдавать больничные смогут все учреждения с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры и стоматологи, передаёт RT.