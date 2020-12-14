 

В России ввели новые правила оформления больничного

14.12.2020, 18:12, Разное

В России с 14 декабря вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь их можно получить дистанционно.

При наличии легко передающихся от человека к человеку опасных заболеваний, в том числе – коронавирусной инфекции COVID-19, россияне смогут записаться на онлайн-консультацию врача и получить электронную версию листа о нетрудоспособности. Но для этого потребуется предоставить СНИЛС. Кроме того, в понедельника выдавать больничные смогут все учреждения с лицензией на медицинскую деятельность, а также фельдшеры и стоматологи, передаёт RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Дмитрий Медведев награжден орденом “За заслуги перед Отечеством”

28.07 / ООН: Качество воздуха влияет на уровень смертности от коронавируса

30.10 / Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста

01.07 / «О скрепах лучше не скажешь» – Гарик Харламов взорвал сеть жестким хитом о России

26.11 / Мнение: Письмо: “Магический движ”

20.08 / Мнение: “Я приведу вас к нужному состоянию”.

29.06 / Мнение: Конституция Украины для самых маленьких

01.08 / Мнение: О свободе слова на пиратском ресурсе

16.10 / Дочь Любови Успенской в течение недели находилась в психиатрической клинике

23.11 / В Петербурге пьяный угонщик устроил смертельное ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска