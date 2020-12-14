 

Пандемия COVID-19 в мире завершится при одном условии – Мурашко

14.12.2020, 18:12, Разное

Ситуация с распространением COVID-19 в мире остается напряженной. По последним данным, общее число заразившихся составляет 72,7 миллиона. В первую тройку стран по количеству инфицированных входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что пандемия завершится только после вакцинации населения всего мира. В связи с этим жители всех стран должны иметь равный доступ к эффективным и безопасным вакцинам.

Академик РАН Александр Гинцбург выразил надежду, что в следующем году большинство россиян привьются от коронавируса нового типа. По его словам, это поможет существенно снизить масштабы пандемии и сформировать долгосрочный иммунитет.

Отметим, что эпидобстановка в России также усложнилась. Суточный прирост заразившихся составляет 27-29 тысяч. Всего с начала пандемии заболели 2,68 миллиона граждан. Выздоровели 2,12 миллиона человек, умерли 47,3 тысячи пациентов.

Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают возможность введения жесткого карантина в новогодние праздники. Решение об ужесточении ограничений остается за властями каждого отдельного региона.



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