Уникальный слайдфон Oppo представлен официально

14.12.2020, 18:10, Разное

Новый смартфон с уникальными характеристиками представила компания Oppo. Кроме слайдфона с необычным выполнением китайский бренд представил и ряд других новинок.

На рынке мобильных устройств появляется все больше необычных аппаратов с применением новых технологий. Так, уже несколько компаний выпустили смартфоны со сгибающимися дисплеями. Компания Oppo пока не отличилась на этом поприще, однако ее новый флагман способен затмить устройства многих конкурентов. Аппарат получил конструкцию из двух шарниров и в зависимости от потребностей пользователя способен предложить ему экраны необходимой диагонали.

В разработке слайдера Oppo сотрудничала с студией дизайна Nendo из Японии. Дисплей в 1,5 дюйма открывается при приоткрытии смартфона из сложенного состояния. С его помощью можно открыть меню уведомлений и музыкального плеера. Если же переместить корпус гаджета вверх, то откроется экран на 3,15 дюйма, удобный для стандартных игр, а также фото- и видео-съемки. Экран при полностью раскрытом девайсе составляет 7 дюймов, при этом у него узкие рамки и достаточная вытянутость по горизонтали, что удобно в многооконном режиме при работе с несколькими приложениями. Также в аппарате установлен трехмодульный блок основной камеры со светодиодной вспышкой.

При этом выйдет ли уникальный флагман в следующем году, пока не ясно. В ходе презентации слайдфона Oppo также представила другие совместные разработки с Nendo. Это беспроводные наушники, смарт-часы, колонка с ИИ и зарядное устройство беспроводного типа.