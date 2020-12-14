Александр Молочников впервые прокомментировал роман с Екатериной Варнавой

14.12.2020, 18:10, Разное

Прошлой весной Екатерина Варнава призналась, что у нее начались новые отношения, но личность избранника раскрывать не стала. Немного позже стало известно, что у звезды Comedy Woman роман с Александром Молочниковым. Недавно режиссер впервые прокомментировал свои чувства к артистке.

По словам 28-летнего Александра Молочникова, с возлюбленной его познакомил режиссер «Содержанок» Константин Богомолов. Коллега порекомендовал пригласить Екатерину Варнаву в постановку «Бульба. Пир», но Александр Молочников дважды ей отказал. На тот момент он ни разу не видел Comedy Woman, а с артисткой ассоциировал только клип Филиппа Киркорова «Романы». Немного позже знаменитости встретились на съемках проекта «Танцы со звездами». Режиссер стал ухаживать за Екатериной Варнавой и, по его словам, вел себя как подросток из детского лагеря. Их сблизила травма актрисы, когда она порвала связки, он водил ее по Мосфильму.

У влюбленных было ощущение, что они много лет знакомы, поэтому отношения развивались стремительно. Александр Молочников заявил, что «это любовь» и период банальностей пара уже давно прошла. Знаменитости живут шесть месяцев вместе, а режиссера в Екатерине Варнаве покорило то, что она умеет думать о других людях. Звезде Comedy Woman не присущ эгоизм, которым страдают многие публичные личности.