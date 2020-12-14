 

Ольга Зуева показала редкое фото подросшей дочери Козловского

14.12.2020, 18:10, Разное

Актриса Ольга Зуева на фоне информации о расставании с коллегой по цеху Данилой Козловским показала подросшую дочь от него. Ода Валентина уже крепко стоит на ногах.
Наследнице Данилы Козловского уже исполнилось девять месяцев. Ольга Зуева живет вместе с ребенком с США, где малышка и появилась на свет. Актриса не возвращается в РФ из-за карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Время от времени Ольга Зуева публикует фотографии дочери в социальной сети Instagram. В разделе «Истории» актриса обнародовала трогательный снимок, где девочка стоит на ногах у большого окна. Рядом с ней сидит собака Груша, которая приняла сторожевую позу. Поклонники предположили, что уже в девять месяцев Ода Валентина начала делать свои первые шаги.

Изображение взято с: Instagram @_olyazueva
Фанаты пары отказываются верить в том, что в отношениях Данилы Козловского и Ольги Зуевой существуют проблемы. Они считают, что после возвращения актрисы в РФ семья воссоединится.



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