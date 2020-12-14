Исследователи предложили простой способ проверки здоровья сердца

14.12.2020, 18:08, Разное



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Цель работы

Целью исследователей была разработка быстрого и дешевого метода оценки здоровья сердца. Его результат помогал бы врачу понять, каким пациентам требуется скорейшее дополнительное обследование для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС). Ученые решили, что способность к выполнению рутинных нагрузок.

«Тест со ступеньками – простой способ проверить здоровье сердца. Если вам требуется более полутора минут, чтобы подняться на четыре пролета, ваше здоровье можно назвать субоптимальным [недостаточно хорошим], в этом случае следует посетить врача», – сказал Хесус Петейро (Jesús Peteiro) из Университетской больницы Ла-Коруньи.

Боль и одышка при ИБС

ИБС – одно из самых распространенных заболеваний, в мире от него страдают около 125 миллионов человек. ИБС развивается, когда в результате атеросклероза происходит сужение коронарных артерий (они снабжают кровью сердечную мышцу). Боль в сердце и одышка возникают, когда в сердце поступает недостаточное количество крови и, соответственно, кислорода.

При ИБС сжимающая боль обычно локализуется за грудиной. Боль и одышка появляются при физической нагрузке, когда сердечной мышце требуется больше кислорода. При тяжелых формах болезни эти симптомы могут появляться даже в состоянии покоя.

Когда кровоток в какой-либо ветви коронарной артерии прекращается или становится критически малым, развивается инфаркт миокарда. При этом часть сердечной мышцы отмирает. Боль в грудной клетке при инфаркте не проходит более 20 минут – это смертельно опасное состояние.

Как ученые оценивали ходьбу по лестнице

В исследовании приняли участие 165 человек с симптомами ишемической болезни сердца (ИБС): периодически у них появлялись боль в грудной клетке или одышка при физической нагрузке.

Участники проходили испытания на беговой дорожке с постепенным увеличением нагрузки. Затем, после отдыха, они должны были быстро и без остановок подняться по лестнице (четыре пролета или 60 ступенек), но не срываться на бег.

Ученые измеряли, сколько энергии тратят участники исследования при выполнении упражнений. Для ее оценки они пользовались специальными единицами – метаболическими эквивалентами (МЭ, они сравнивают количество кислорода и энергии, которое человек расходует в покое и при активности).

У людей, которые взбирались на четыре пролета на 40-45 секунд, были лучшие показатели траты энергии: они расходовали 9-10 МЭ. Ранее было известно, что способность тратить такое количество энергии при упражнениях связана со снижением риска смерти на 10% в течение ближайших 10%.

Люди, которые тратили на подъем по лестнице более 1,5 минут, расходовали менее 8 МЭ. Согласно предыдущим исследованиям, это указывает на увеличение риска смерти в ближайшие 10 лет на 30%.

Во время тестов на беговой дорожке ученые сделали участникам снимки сердца, которые отражают его функциональное состояние. Затем они сопоставили эти данные с тем, как участники поднимались по лестнице.

Почти у 60% людей, которые тратили на подъем по лестнице более полутора минут, снимки сердца демонстрировали патологию. Среди тех, кто поднимался по лестнице быстро, патологии в сердце были обнаружены менее чем у трети. Основываясь на этом, ученые пришли к выводу, что подъем по лестнице может служить первичным тестом для выявления людей с нарушениями со стороны сердца.