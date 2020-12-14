Правительство представило план по уплотнению смога в мегаполисах для проецирования выступлений Путина

14.12.2020, 18:07, Разное

Правительство РФ представило план мероприятий, призванных увеличить выбросы химических веществ в атмосферу для создания более густого смога над крупными российскими городами. Целью документа является создание плохо проницаемого для солнечного света купола, пригодного для проецирования масштабных патриотических изображений и прямых трансляций с выступлениями главных политических деятелей и, в первую очередь, Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Первыми шагами по добровольно-принудительной реализации новой культурно-патриотической программы станут:

— Замена всех энергоносителей каменным углем;

— Перенос крупных металлургических и химических предприятий в городскую черту, демонтаж фильтрующего оборудования;

— Понижение октанового числа бензина до 50;

— Повышение уровня ветряной эрозии почвы и отказ от зеленых насаждений.

«Смог — явление давнее и повсеместное, но у нас каждый шестой россиянин — москвич. Спросите себя, даже если вы из Норильска, и у вас с экологией все замечательно, давно вы поднимали голову и смотрели на звезды? Я как коренной житель мегаполиса вообще не знаю, как они выглядят, да и зачем это мне все? Так и остальные граждане думают. Всё равно мы с этим смогом сделать ничего не сможем, так давайте хоть что-то полезное для всего нашего общества с ним сообразим. Постоянное присутствие первых лиц и президента над головой определенно положительно повлияет на нас всех и зарядит патриотизмом по самые гланды. Они легко заменят нам солнце», — заявила министр культуры Ольга Любимова.