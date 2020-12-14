 

Правительство представило план по уплотнению смога в мегаполисах для проецирования выступлений Путина

14.12.2020, 18:07, Разное

Правительство РФ представило план мероприятий, призванных увеличить выбросы химических веществ в атмосферу для создания более густого смога над крупными российскими городами. Целью документа является создание плохо проницаемого для солнечного света купола, пригодного для проецирования масштабных патриотических изображений и прямых трансляций с выступлениями главных политических деятелей и, в первую очередь, Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Первыми шагами по добровольно-принудительной реализации новой культурно-патриотической программы станут:

— Замена всех энергоносителей каменным углем;

— Перенос крупных металлургических и химических предприятий в городскую черту, демонтаж фильтрующего оборудования;

— Понижение октанового числа бензина до 50;

— Повышение уровня ветряной эрозии почвы и отказ от зеленых насаждений.

«Смог — явление давнее и повсеместное, но у нас каждый шестой россиянин — москвич. Спросите себя, даже если вы из Норильска, и у вас с экологией все замечательно, давно вы поднимали голову и смотрели на звезды? Я как коренной житель мегаполиса вообще не знаю, как они выглядят, да и зачем это мне все? Так и остальные граждане думают. Всё равно мы с этим смогом сделать ничего не сможем, так давайте хоть что-то полезное для всего нашего общества с ним сообразим. Постоянное присутствие первых лиц и президента над головой определенно положительно повлияет на нас всех и зарядит патриотизмом по самые гланды. Они легко заменят нам солнце», — заявила министр культуры Ольга Любимова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Владимир Путин высказался о закрытых границах для россиян

10.12 / Малькевич попросил Роскомнадзор проверить СМИ-иноагенты

02.07 / Триумф? – Это чей угодно триумф, только никак не триумф «доверия президенту Путину»

09.09 / Мнение: Чего социалисты не понимают про капитализм

09.12 / Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft

17.10 / Светлана Ходченкова рассказала о любви к постельным сценам

22.07 / Программа легализации каннабиса в Канаде признана успешной

14.08 / Эми Шумер: “Я уже никогда не смогу родить”

24.09 / Отец Максима Марцинкевича заявил о следах пыток на теле сына

26.08 / У большинства россиян слабые представления об онкозаболеваниях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]l.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска