 

В Украине за неделю составили 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима

14.12.2020, 17:58, Новости дня

По данным Национальной полиции Украины, за минувшую неделю в стране составили 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах. Об этом 14 декабря сообщает сайт Офиса президента.

При этом, как уточнили в полиции, нарушители заплатили в бюджет 465 тыс. грн штрафов.

С 21 ноября в Украине начали штрафовать за отсутствие масок в общественных местах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 19 ноября.

Необходимость ношения масок отметили и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что, если 95% людей будут носить маски, жесткий карантин вводить не придется.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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