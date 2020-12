Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда

14.12.2020

В какие популярные страны украинцам разрешен въезд

После вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, которая в марте была признана пандемией, многие страны закрыли границы для иностранных путешественников. Позже некоторые государства начали пускать туристов, но с соблюдением ряда условий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что по состоянию на начало декабря украинцы могли посетить более 60 стран.

“На самом деле в мире есть куда поехать, и мы постоянно работаем с разными странами мира, чтобы разблокировать возможность для украинцев туда поехать. Сейчас, даже несмотря на пандемию и карантинные ограничения, у нас 63 страны, куда можно поехать, из них 10 в Европе”, – сказал Кулеба в интервью “РБК-Украина”.

На сайте Министерства иностранных дел Украины публикуют советы для путешественников. “ГОРДОН” выбрал популярные маршруты, куда украинцы могут долететь во время пандемии.

Египет

Въезд гражданам Украины разрешен. Согласно директиве Министерства гражданской авиации Египта, с 1 сентября все без исключения граждане в возрасте от шести лет при пересечении границы Египта обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позже, чем за 72 часа до прибытия. Сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста и информацию о виде теста. Он должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и содержать печать лаборатории. В сертификате не должно быть никаких исправлений. В документе должно быть обязательно указано, что проведено тестирование типа RT-PCR. Сертификат должен быть выдан на арабском или английском языках.

Гражданам, которые прибывают в аэропорты курортных городов Хургада, Шарм эль-Шейх, Марса-Алам и Таба и не имеют при себе упомянутого сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста, будет разрешено провести ПЦР-тест непосредственно по прибытии в эти четыре аэропорта. Стоимость теста – $30.

Доминиканская Республика

Въезд разрешен всем категориям лиц. МИД Украины обращает внимание на то, что в стране действует чрезвычайное эпидемиологическое положение и комендантский час, а авиасообщение практически полностью приостановлено.

Болгария

С 1 декабря 2020-го до 31 января 2021 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.

В справке должны быть указаны личные данные гражданина в соответствии с загранпаспортом, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ).

Северная Македония

Въезд граждан Украины в Северную Македонию разрешен. При въезде на территорию страны не требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или самоизоляция. Киев имеет прямое авиасообщение с в Северной Македонией.

Албания

Въезд украинцам разрешен. Карантинные мероприятия при въезде не предусмотрены.

Черногория

Въезд разрешен без ограничений резидентам Украины (гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до момента въезда в Черногорию находились в Украине или другой стране “зеленого” списка Черногории.

Мальдивы

Въезд разрешен при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (документ на английском языке). Тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну. В аэропорту необходимо пройти обязательный температурный скрининг, в дальнейшем нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Для получения визы по прибытии следует подтвердить бронирование на одном из официально зарегистрированных курортов Мальдив. С 15 июля на Мальдивах введена так называемая электронная “Декларация о состоянии здоровья путешественника” (electronic Traveller Health Declaration), которая должна быть представлена в электронном виде в Миграционную службу Мальдив за 24 часа до прилета / вылета с Мальдив. Заполнить и подать декларацию можно на официальном сайте миграционной службы, перейдя по ссылке. Там нужно указать информацию о себе, цель визита, информацию о ПЦР-тестировании и другое.

США

Для въезда в страну нужна виза. Введены ограничения на поездки в США граждан Украины, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран-членов Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, а также Китая, Бразилии и Ирана. Указанные ограничения действуют также для пассажиров, которые были в этих странах транзитом.

Действие этих правил не распространяется на граждан США или владельцев Green Card.

Многие штаты ввели карантинные ограничения (в том числе прохождения самоизоляции) при въезде в США. В МИД рекомендуют отслеживать актуальную информацию на веб-страницах властей штатов и городов.

Турция

Въезд с туристической целью разрешен. В пункте пропуска медики проверяют, нет ли у прибывших симптомов COVID-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест. С 1 июля въезд разрешен при обязательном наличии страхового полиса на COVID-19, который можно будет приобрести онлайн, у туроператора, при покупке авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии.

Танзания (Занзибар)

Въезд украинцам разрешен. Все прибывающие в Танзанию должны проходить обязательный скрининг на признаки COVID-19, прохождение карантина не требуется. Сертификат нужен только если он необходим путешественнику для выезда из страны или этого требует авиакомпания для допуска на борт самолета.

Путешественники c признаками простудных заболеваний будут вынуждены пройти тщательный скрининг и, возможно, ПЦР-тест.

Все путешественники должны заполнить и подать специальную форму – Traveller`s Surveillance Form (бланки выдаются на борту самолета). Посольство советует приобрести страховой полис, который покроет возможное лечение от COVID-19.

ОАЭ

Въезд, в том числе и с туристической целью, разрешен при определенных условиях. Все пассажиры, направляющиеся в Дубай, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

– полис международного медицинского страхования, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в изоляции на территории ОАЭ;

– заполненный на английском языке и обязательно распечатанный сертификат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Сертификат должен быть выдан не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ и должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Сертификат не требуется для детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности. В случае отсутствия сертификата или страхового полиса авиакомпания может отказать пассажиру в перевозке.

Авиакомпании имеют право отказать в регистрации на рейс пассажирам с симптомами COVID-19.

Перед прибытием в Дубай и прохождением пограничного контроля необходимо заполнить декларацию о согласии на пребывание в условиях самоизоляции в случае положительного результата теста на коронавирус (бланк для заполнения предоставляется авиакомпанией), а также загрузить приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.

По прибытии в Дубай необходимо пройти еще один тест на COVID-19 непосредственно в аэропорту. Смс с результатами этого теста гражданин получит в течение 24 часов. К моменту получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания. Лица, у которых будет положительный результат теста на коронавирус, будут изолированы на 14 дней в специально определенных эмиратской стороной учреждениях за свой счет.

Путешественники должны строго соблюдать правила физического дистанцирования и использовать маски для лица постоянно.

Люди, которые приезжают в Абу-Даби из-за рубежа, включая туристов и лиц, прилетающих через аэропорты других эмиратов, должны пройти 14-дневный карантин.

Мексика

Въезд в Мексику разрешен, но в стране действует строгий пограничный контроль. Окончательное решение о въезде в Мексику принимают местные иммиграционная и санитарная службы в пункте въезда в страну.

Можно ли будет путешествовать во время усиленного карантина в Украине?

В Украине с 8-го по 24 января будет введен усиленный карантин. Президент Владимир Зеленский заявлял, что границы во время такого карантина будут открыты.

“Локдаун в январе не значит, что вам нужно отменить запланированный отпуск, сдавать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда”, – говорил он.

Госагентство по вопросам туризма напомнило, что после возвращения из стран “красной зоны” украинцам нужно проходить 14-дневную самоизоляцию. Досрочно выйти из самоизоляции можно, сдав негативный тест на коронавирус. Список “красных” стран на сайте Минздрава обновляется еженедельно, сейчас в него входят 38 стран.

Что советует путешественникам ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения на праздники советует подумать, стоит ли путешествовать. Если человек все-таки решил куда-то поехать, он должен соблюдать меры предосторожности, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первый вопрос, который стоит задать себе: нужно ли вам путешествовать? Для многих это время, чтобы оставаться дома и быть в безопасности… Если путешествие необходимо, примите меры предосторожности, чтобы минимизировать риск для вас и других. Держитесь на расстоянии от других и надевайте маску в аэропортах и на вокзалах, а также в самолетах, поездах и автобусах. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук или часто мойте руки водой с мылом. Если вы плохо себя чувствуете, не путешествуйте”, – сказал он 30 ноября.

По состоянию на 14 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания, в мире коронавирус подтвержден у 72,3 млн человек, 1,6 млн заболевших умерли, 47,3 млн выздоровели. Некоторые страны, в частности Турция, и США, готовы начать вакцинацию от коронавируса в декабре 2020 года. Великобритания начала кампанию иммунизации 8 декабря.