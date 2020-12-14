 

“Эротично массируете и делаете приятно”. Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу

14.12.2020, 17:58, Новости дня

Телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу.

Кулинарный эксперт также обнародовал пошаговый видеорецепт.

По словам Клопотенко, для приготовления закуски из грибов, сперва необходимо разделить вымытые вешенки, добавить к ним соль, лимонный сок, перец и копченную паприку. После этого, грибы нужно размять руками.

“Эротично массируете вешенки и делаете им приятно. Затем насаживаете на длинные деревянные палочки и запекаете 10 минут при максимальной температуре”, – подытожил эксперт. 

Он рекомендует выставлять указатель температуры на отмету в 240 градусов.

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Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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