 

Литиевые батареи могут заменить аккумуляторами на фторе

14.12.2020, 17:52, Новости дня

Быстрое развитие электромобильной тяги потребует от мирового производства большого количества лития, которого на Земле не так уж и много, отмечают ученые. Чтобы не столкнуться с дефицитом нужного материала, придется найти альтернативные решения не в ущерб эффективности современных батарей.

Достойной альтернативой литию может стать фтор. Не обязательно переводить все производство аккумуляторов на новую технологию. Достаточно, чтобы какая-то часть батарей выпускалась с использованием фтора, уточняют эксперты.

Таким образом, человечество сможет осуществить свои планы по отказу от сжигания дорогостоящих и вредных для окружающей среды углеводородов и перейти на электрическую тягу.



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