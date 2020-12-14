Ученые рассказали, возможна ли добыча кислорода на Марсе и Луне

14.12.2020, 17:52, Новости дня

Луна и Марс – ближайшие к нам крупные космические тела. Ни у кого не вызывает сомнения, что именно они и станут первыми внеземными колониями. Однако для обеспечения жизни поселенцев необходим, как минимум, кислород. Нельзя ведь рассчитывать, что его постоянно будут привозить с Земли.

Оказывается, в марсианской атмосфере есть кислород. Правда, его концентрация составляет всего 0,13%. Но этого вполне достаточно, чтобы наладить добычу. Кроме того, в атмосфере Красной планеты 96% углекислого газа, который не трудно разложить на кислород и углерод.

К сожалению, ничего подобного нельзя сделать о Луне, где атмосферы нет вовсе. Однако ученые выяснили, что в лунном грунте содержится очень много кислорода, который также можно добывать.