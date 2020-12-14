Представители NASA рассказали о темной материи в Солнечной системе

14.12.2020, 17:52, Новости дня

Вселенная состоит, в основном, из энергии, однако 5% ее составляет обычная материя, а 27% – темная, которая до сих пор остается загадочным веществом для представителей науки, напоминают в NASA.

Принято считать, что Солнечная система практически не содержит этой самой темной материи, говорят специалисты. Но это не совсем так. Как удалось выяснить ученым из NASA, ее много даже вокруг нашей планеты. Таким образом, Солнечная система не так уж хорошо изучена, и мы ошибаемся, когда называем ее безопасным местом в космосе.

Наличие темной материи вблизи Земли подтвердили исследования, проведенные в лаборатории Гэри Презо. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal. Есть и хорошая новость: для изучения темной материи теперь не нужно отправлять зонды в межзвездное пространство.