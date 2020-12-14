 

Представители NASA рассказали о темной материи в Солнечной системе

14.12.2020, 17:52, Новости дня

Вселенная состоит, в основном, из энергии, однако 5% ее составляет обычная материя, а 27% – темная, которая до сих пор остается загадочным веществом для представителей науки, напоминают в NASA.

Принято считать, что Солнечная система практически не содержит этой самой темной материи, говорят специалисты. Но это не совсем так. Как удалось выяснить ученым из NASA, ее много даже вокруг нашей планеты. Таким образом, Солнечная система не так уж хорошо изучена, и мы ошибаемся, когда называем ее безопасным местом в космосе.

Наличие темной материи вблизи Земли подтвердили исследования, проведенные в лаборатории Гэри Презо. Результаты опубликованы в журнале Astrophysical Journal. Есть и хорошая новость: для изучения темной материи теперь не нужно отправлять зонды в межзвездное пространство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Трамп заболел COVID-19, Янукович проиграл апелляцию по делу о госизмене. Главное за день

27.08 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

28.06 / Посольство РФ в Израиле отметило высокую явку на голосовании по Конституции

07.09 / Британия отказалась поступиться независимостью ради торговой сделки с ЕС

29.07 / Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

12.11 / СМИ утверждают, что у главы Службы нацбезопасности Армении произошел сердечный приступ. В правительстве это опровергли

08.11 / Полиция применила водометы против участников акции протеста в Тбилиси

17.09 / Грызлов обвинил Украину в выходе из соглашения о перемирии на Донбассе

08.08 / Внедорожник Land Rover Defender начали продавать на территории России

26.09 / Извлечены черные ящики упавшего под Харьковом Ан-26

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска