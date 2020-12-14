Юрист: Навальному грозит смена условного срока на реальный, даже если он в Германии

14.12.2020, 17:46, Новости дня

Блогеру Алексею Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии, «отсидеться» в другой стране у него вряд ли получится, отметил юрист Илья Ремесло.

Юрист Илья Ремесло пишет в Telegram, что «сегодня у нас своеобразный юбилей – восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше». Он напомнил, что «тогда было похищена сумма более 26 млн рублей».

«Сейчас интересно другое: за «Кировлес» и «Ив Роше» Навальный получил пять лет «дважды условно», и испытательный срок у Навального заканчивается в этом году. Между тем, дело об оскорблении ветерана ВОВ Артеменко, которое могло бы стать основанием для смены Навальному условного срока на реальный, до сих пор не рассмотрено», – отметил он.

Однако, по словам юриста, это не значит, что Навальный сможет «отсидеться в Германии, вернуться после нового года – и избежать смены условного срока на реальный»: «Как указано в ч.4 ст.74 УК РФ, «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом».

«Таким образом, имеет значение не момент вынесения приговора за новое преступление, а момент его совершения. А как мы помним, преступление было совершено Навальным летом этого года, и тогда же было возбуждено уголовное дело о клевете.Таким образом, если даже Навальный вернется в Россию после окончания испытательного срока, и будет осужден за клевету, то это будет служить основанием для отмены условного осуждения и отправке Навального в места не столь отдаленные. Думаю, сам Алеша прекрасно понимает эти варианты развития событий, и поэтому не торопится возвращаться в Россию», – заключил Ремесло.

В свою очередь адвокат Оксана Михалкина заявила, что если Навальный «нарушил условия испытательного срока, то ему могут заменить условный срок на реальное лишение свободы», и тогда «статья 73 УК РФ («Условное осуждение») будет отменена, а ему будет грозить колония общего режима, куда он отправится отбывать наказание».

«То есть при наличии непогашенной судимости повторное привлечение к уголовной ответственности – это почти гарантированное отправление для отбывания наказания в колонию общего режима. А предыдущая судимость, безусловно, будет учитываться судом. Суды чаще всего так и поступают в подобных случаях. Это сложившаяся практика, и исключений быть не может. Еще раз, нарушение требований статьи 73 УК почти автоматически приводит к изменению условного срока на реальный, люди уезжают в колонию», – добавила она.

Со своей стороны юрист Андрей Лухин заявил, что «при назначении условного наказания (наказания, не связанного с реальным лишением свободы) суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу», передает РАПСИ.

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин отметил, что «правовая природа условного осуждения как самостоятельная форма реализации уголовной ответственности корреспондирует установление испытательного срока как теста государства на реализацию шанса исправления осужденного к лишению свободы, являющегося «лакмусовой бумагой» при его замене с реального лишения свободы на условное». В этот момент «оценивается поведение осужденного члена общества, оставшегося в социуме без погружения в ороговевшую форму криминальной среды, находящейся в местах лишения свободы по приговору суда».

«Важно отметить: человек осужден условно, это не означает, что он невиновен. Это означает, что в отношении него есть приговор суда по конкретной статье Уголовного кодекса, он должен отбыть свое наказание, ему установлен испытательный срок. И в случае невыполнения судебных ограничений, условный срок может быть заменен на реальный», – указал Лухин.

«Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически совершал нарушения, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором», – резюмировал адвокат Алексей Мельников.

Напомним, в декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных, Алексея и Олега, виновными в мошенничестве. Согласно решению суда, семейный подряд похитил у «Ив Роше Восток» и «Многопрофильной процессинговой компании» в общей сложности 30 млн рублей. Отбыл срок за это преступление лишь Олег Навальный – три с половиной года.

В мае 2017 года Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», оставив таким образом в силе приговор по этому делу. Навальный и предприниматель Петр Офицеров организовали заключение договора поставки лесопродукции с «Кировлесом» на заведомо невыгодных для последнего условиях. «Кировлес» просил взыскать в качестве компенсации ущерба 16,1 млн рублей – сумму растраченных по этому соглашению лесоматериалов.

В июне 2020-го Навальный назвал ветерана Игната Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь его к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу.