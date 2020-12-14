Определены самые опасные новогодние блюда

14.12.2020, 17:18, Разное

По словам специалиста, большую угрозу для желудка представляют салаты, содержащие майонез. Елена Соломатина рекомендует сразу есть заправленные новогодние блюда. В противном случае это может привести к отравлению: за несколько часов нахождения на праздничном столе салат с майонезом может скиснуть.

Диетолог объяснила, что майонез дает повышенную влажность, что является лучшей средой для размножения микробов. Защитить свой желудок можно, если заправлять салаты уксусом или лимонным соком. Как отметила Соломатина в беседе с “Вечерней Москвой”, указанные компоненты являются консервантами.

Также к вредным блюдам на Новый год следует отнести салаты, содержащие мясо, рыбу, колбасу, морепродукты и яйца. Особенно опасными они могут быть для детей и пожилых людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. “Это как русская рулетка, где мы пытаемся угадать: выдержит организм или нет”, – выразила мнение Соломатина.

По подсчетам экспертов, россияне отдадут за новогодние блюда около 10,5 тысячи рублей. Ресторатор Елена Мясникова рассказала, как можно сэкономить на продуктах. Во-первых, необходимо составить план покупок перед походом в магазин, во-вторых, можно заменить некоторые ингредиенты на мясо птицы – цены на этот продукт недавно снизились.