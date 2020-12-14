 

Губернатор Камчатки: Регион делает ставку на экологию и туризм

14.12.2020, 17:18, Разное

Природа – главное богатство Камчатки, подчеркнул Солодов. Он напомнил, что красоты полуострова ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Сохранение природы края – точка роста для местной экономики, отметил губернатор.

“В перспективе мы видим развитие экономики на Камчатке именно с основой на “зелёных” секторах, и туризм, направленный на расширение экологического мышления, – наша осознанная ставка”, – сказал Солодов.

Он напомнил, что филиал Фонда защиты дикой природы на Камчатке – один из старейших в России. Глава региона поблагодарил фонд за помощь в расследовании недавней экологической катастрофы у берегов полуострова.

Необходимо объединить усилия и проработать инициативы по защите природного многообразия, подчеркнул губернатор. “Уверен, что соглашение станет основой для конкретных направлений по сотрудничеству между Камчатским краем и Фондом защиты дикой природы”, – сказал он.

Соглашение заключено на пять лет и может быть продлено. До 1 января стороны разработают план реализации договоренностей на следующий год.

Руководитель WWF России Дмитрий Горшков отметил, что организация ведет с краем работу по созданию зон охраны морских млекопитающих. Перспективы есть и в развитии экологического туризма в регионе, отметил он. Камчатка может стать лидером в деле сохранения уникальных морей России, убежден Горшков.

В свою очередь глава Камчатского представительства WWF России Сергей Рафанов заявил, что организация предоставит экспертную и финансовую поддержку в оценке рисков и минимизации угроз природе региона. “В частности, мы намерены содействовать внедрению на полуострове стратегической экологической оценки, оказать поддержку при разработке регионального паспорта климатической безопасности, привлечь экспертов к оценке техногенного воздействия на реках Вывенка, Пенжина, Асача, Мутная, Ича и Кирганик”, – сказал он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Евгений Миронов впервые вышел в свет c сыном Петром

01.11 / Мнение: Шон Коннери в графическом дизайне

13.07 / «Я вас, страшненьких, жалею»: Гузеева ответила на критику в свой адрес

13.07 / СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кети Перри и Орландо Блума

04.10 / Мнение: Теневой бан РИАН в Твиттере, изгнание Фейсбука из России и альтернативы Гуглу в Европе

15.07 / Живой концерт и узкий семейный круг: принцесса Швеции Виктория отметила день рождения во дворце Соллиден

25.06 / В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

29.09 / Эксперт оценил пользу карантина в период пандемии коронавируса

06.11 / Студия Warner Bros извинилась за оскорбление чувств инвалидов в фильме «Ведьмы»

23.07 / «Оно утащило собаку» – Сьюзен Шеппард вспоминает Человека-Мотылька

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска