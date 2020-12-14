 

Ученые назвали комбинацию из трех специй, защищающую от остеоартрита

14.12.2020, 17:16, Разное

У пожилых людей хроническая изнурительная боль и, в последствии, возможная инвалидность, связаны с дегенеративной болезнь суставов, которая называется остеоартрит. Ученые после проведения исследования назвали комбинацию из трех специй, которая может защитить от этого заболевания.
При остеоартрите возможности эффективного лечения очень ограничены, хоть пациентам и назначают опиоиды, НПВП и ацетаминофен. Данные препараты могут облегчить боль, но имеют значительные побочные эффекты. По словам ученых, существует комбинация специй, которая по действию может сравниться с противовоспалительными лекарствами, используемыми при остеоартрите. Речь идет о смеси черного перца, экстракта куркумы и имбиря.

Как отметили исследователи, куркумин способен бороться с воспалительными процессами в суставах. В комбинации с пиперином и гингеролами он дает заметный эффект. Свою теорию исследователи проверили на испытуемых, которые принимали смесь специй на протяжении четырех недель дважды в день. В результате у них улучшился уровень простагландина E2 до показателя, который аналогичен напроксену.



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