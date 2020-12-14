Ulefone Armor 10 5G очень жестко испытали перед выходом на рынок

14.12.2020, 17:16, Разное

Первый в мире сверхзащищенный смартфон с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения представила компания Ulefone. Armor 10 5G с соответствием стандартам IP68 и IP69K перед выходом на рынок очень жестко испытали на прочность.

На рынке мобильных устройств достаточно много смартфонов с высокой степенью защиты. Однако нередко встречаются ситуации, когда прочный и надежный в пользовании девайс уступает многим незащищенным аналогам по технологической оснащенности. Китайский бренд Ulefone решил сломать данную тенденцию, вскоре на рынок выходит модель Armor 10 5G. Стоит отметить, что он получил сертификаты не только уровней IP68 и IP69K, но и документацию о соответствии американским военным стандартам MIL-STD-810G. Если о преимуществах 5G известно всем, то о защитных возможностях нового флагмана от Ulefone потенциальные покупатели узнают из результатов тестов.

В ролике эксперты, проверяющие девайсы на прочность, жестко испытывают Ulefone Armor 10 5G, роняя его с полутораметровой высоты и ударяя железными шариками различных размеров и веса. Кроме того, на официальном видео от производителя первый в мире защищенный «умный телефон» с поддержкой сетей 5G проходит еще свыше 200 тысяч тестов, среди которых проверка нажатия кнопок, прочности дисплейной панели, герметичности и долговечности USB-разъёмов. Также гаджет подвергают воздействию низких и высоких температур, проверяют показатели пылезащищенности и устойчивости к песку, и ряд других параметров.

Технические характеристики десятого поколения Ulefone Armor таковы: работает устройство на восьмиядерном однокристальном процессоре Dimensity 800 от MediaTek. Дополняет чипсет 8-гигабайтный чип оперативной памяти, любого вида контент можно хранить на флэш-накопителе вместительностью 128 гигабайт. Экран диагональю в 6,7 дюйма получил вырез в форме капли для 16-мегапиксельного фронтального объектива. Основная камера тройная, ее датчики соответствуют 5, 8 и 64 мегапикселям. Аккумулятор на 5800 мА•ч получил поддержку 15-ваттной беспроводной зарядки, есть в девайсе также поддержка Google Pay и модуль NFC для коммуникаций и бесконтактной оплаты.