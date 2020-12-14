Названы 25 фильмов, которые вошли в список национального достояния США

14.12.2020, 17:04, Новости дня

По итогам 2020 года Национальный совет США по сохранности фильмов добавил в реестр картин, которые хранятся в Библиотеке Конгресса как национальное достояние, 25 новых работ, сообщается на сайте проекта.

Среди отобранных картин – блокбастеры, мюзиклы, так называемые немые фильмы, документальные работы и истории, снятые по мотивам книг. После дополнения списка, говорится на сайте библиотеки, перечень работ, представляющих культурное достояние страны увеличился до 800 позиций.

Отмечается, что большинство выбранных фильмов были сняты режиссерами-женщинами и представителями разных рас.

В частности, в этом списке оказались оказались “Темный рыцарь”, “Шрек”, “Заводной апельсин”, “Клуб радости и удачи”, “Человек с золотой рукой”, “Повелитель бури”, “Детские автогонки в Венеции” и другие.

Реестр картин, представляющих культурную ценность для США, ведется в стране с 1989 года.