На Международной космической станции нашли две новые трещины

14.12.2020, 16:58, Новости дня

Две новые трещины образовались в переходном модуле, ведущем из российского корабля «Звезда» на саму МКС. Как сообщают компетентные источники, на этот раз ремонтные работы могут поручить американским специалистам.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о небольшой утечке воздуха с космической станции, место которой никак не могли обнаружить российские космонавты. Вероятно, она происходила через неплотности, возникшие в переходном модуле.

Как известно, МКС – уже достаточно старая орбитальная станция, жизненный цикл которой приближается к концу. Наличие неисправностей в последние годы эксплуатации таких объектов – обычное дело, поясняют специалисты. В противном случае не было бы смысла заменять их новыми станциями.