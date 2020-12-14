 

Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды

14.12.2020, 16:58, Новости дня

Края газовых ореолов двух галактик уже начали соприкасаться, отмечают ученые. Но в ближайшие 4 миллиарда лет не стоит ожидать каких-либо катастрофических последствий, уточняют они.

Само столкновение, вероятнее всего, пройдет с большим ущербом для нашей галактики, а Андромеда пострадает меньше. Кстати, начала процесса столкновения сильно разреженных газов удалось зафиксировать при помощи телескопа Hubble.

То, что удалось заметить данный процесс, можно считать большой удачей, говорят астрономы. Ведь газовые ареолы галактик почти не отражают свет. Поэтому, чтобы увидеть их, нужна самая мощная современная аппаратура. Газовые скопления могут быть удалены от края самой галактики на тысячи световых лет.



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