Роскосмос заявил об угрозе свободного доступа РФ к космосу

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14.12.2020, 16:52, Новости дня

Гендиректор по международному сотрудничеству Роскосмоса Сергей Савельев сообщил об угрозе освоения космоса из-за агрессивной политики США.

Савельев считает, что реализация международных программ под руководством США угрожает свободному доступу РФ к космосу. По его словам, агрессивная американская политика по привлечению государств к сотрудничеству, продавливание собственных методов на международной арене может создать угрозу национальным интересам РФ и ее планам по освоению космического пространства, цитирует Савельева РИА «Новости».

Савельев также предупредил, что есть риск создания так называемых зон безопасности, в рамках которых страны будут охранять национальные объекты и зоны вокруг них на Луне и других небесных телах. Это значит, что появляется реальная угроза свободному и безопасному доступу РФ в космос.

Ранее США обвинили Россию в «безответственном поведении» в космосе, угрожающим американским интересам.

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что за минувший год РФ запустила спутник, который, по оценкам американских властей, обладает признаками космического оружия.



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