 

Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

14.12.2020, 16:52, Новости дня

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%, сообщили разработчики.

«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Также отмечается, что анализ данных в третьей заключительной точке клинических исследований вакцины «Спутник V» подтвердил эффективность вакцины свыше 90%.

«Это было последовательно доказано в трех статистически значимых точках, прописанных в протоколе исследования. Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах. Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов «Спутника V» в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность», – сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в РФПИ сообщили, что создатели российской вакцины «Спутник V» подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах, передает ТАСС.

Также полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты, «которые вакцина «Спутник V» демонстрирует на протяжении трех фаз клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья». Он подчеркнул, что это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения от коронавируса.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / В Германии отрицают информацию о звонке Меркель Лукашенко

04.10 / “Температуры нет, ломок нет, а тест положительный”. Нардеп Ефимов сообщил, что заражен коронавирусом

28.09 / Коллеги назвали причину смерти звезды «ДМБ»

01.12 / В Кабуле автомобиль МИД России подорвался на мине

26.08 / Зеленский обсудил с Помпео ситуацию на Донбассе и в Беларуси

25.06 / Латвия попросила США оставить военных в Европе

20.09 / Fox News – американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

31.10 / В РПЦ выступили против законодательного закрепления однополых браков

05.07 / Россия на переговорах в нормандском формате в Берлине требовала значительных уступок от Украины – СМИ

19.08 / Правительство Эстонии не признает результаты выборов президента Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска