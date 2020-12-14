Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

14.12.2020, 16:52, Новости дня

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%, сообщили разработчики.

«Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжелых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Также отмечается, что анализ данных в третьей заключительной точке клинических исследований вакцины «Спутник V» подтвердил эффективность вакцины свыше 90%.

«Это было последовательно доказано в трех статистически значимых точках, прописанных в протоколе исследования. Полученные данные лягут в основу отчета, который будет использоваться для подачи заявок на ускоренную регистрацию российской вакцины в других странах. Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов «Спутника V» в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность», – сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кроме того, в РФПИ сообщили, что создатели российской вакцины «Спутник V» подадут документы для ускоренной регистрации вакцины в различных странах, передает ТАСС.

Также полученные в ходе исследований данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов.

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что результаты, «которые вакцина «Спутник V» демонстрирует на протяжении трех фаз клинических исследований, позволяют с уверенностью утверждать, что она обладает высокой эффективностью и полной безопасностью для здоровья». Он подчеркнул, что это особенно важно в свете начала крупномасштабной вакцинации населения от коронавируса.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в РФ уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

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