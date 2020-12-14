 

«Мне что теперь в Крыму отдыхать, уроды?» – депутат Думы засудит Европу за отказ пускать его на новогодние праздники

14.12.2020, 16:37, Разное

Депутат Государственной думы Сергей Кулябин раскритиковал Европейский Союз за отказ впускать его с семьёй на новогодние праздники. Он пригрозил обратиться в Европейский суд по правам человека.

– По поводу политики Европы у меня давно нет ни иллюзий, ни особых ожиданий. Но сегодня, получив, четвёртый (!!!) отказ от миграционных органов ЕС по поводу въезда на НГ, я не могу не высказаться: вы чего, мать вашу, добиваетесь??? Чтобы я в ЕСПЧ пошёл и засудил вас нахрен??? У меня вилла в Сен-Тропе 12 лет на меня оформлена, у меня ВНЖ Франции, я вам налоги плачу!!! Дочь в Сорбонне учится, практически гражданка. И вы ЧЕТВЁРТЫЙ раз отклоняете запрос на въезд НА МОЮ ЗЕМЛЮ? Мне что теперь в Крыму отдыхать, УРОДЫ?? – возмутился депутат.

Политик добавил, что европейские чиновники могли бы по крайней мере подумать про его детей.

– И ладно я! Потерплю как-то разок, перебьюсь!!! Но на детей господам европейским чиновникам тоже ПЛЕВАТЬ!!! Моему сыну 14 лет. Посмотрите ему в глаза и скажите, что из-за вашей паранойи он не заслуживает отмечать Новый год НОРМАЛЬНО! Что он не заслуживает нормального сервиса, нормального климата, моря и простой детской радости жить ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!!! – заключил он (орфография сохранена).

Уже через 15 минут публикация была удалена, однако пользователи успели сделать скриншоты. Комментариев со стороны комитета Госдумы по этике пока не поступало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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