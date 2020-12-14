 

Мнение: Пандемийный парадокс

14.12.2020, 16:34, Разное

В России за минувшие сутки выявлено 27 328 новых зараженных коронавирусом. Из них в Москве – 5874. К слову, это на 551 меньше, чем накануне.

Но в метро – очень много пассажиров. Вот эту фотографию сделал сегодня в 9 утра на «красной ветке».

А вот эта фотографию, сделанная в «час пик» 30 марта.

И это притом, что первый зараженный коронавирусом в России был зафиксирован 1 марта. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, к 17 марта зараженных было уже 100. Это по всей России!

То есть, вероятность сконтактироваться с зараженными в марте была мизерной, но народ самоизолировали. Сейчас – эта вероятность велика, но люди уже устали бояться.

Был и остаюсь фаталистом. Думаю, как бы человек не избегал контактов с зараженными, если ему суждено заразиться, он все-равно заразится. А если нет, то нет…

Источник: Ирек Муртазин



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