Доля готовых привиться от COVID-19 россиян достигла 42%

14.12.2020, 16:24, Разное

На данный момент прививку от коронавируса готовы сделать 42% россиян. В сентябре-октябре этот показатель составлял 23%.

Опрос ФОМ проводился в ноябре. Участвовали три тысячи человек. 63% опрошенных заявили, что знают о российской вакцине от COVID-19 “Спутник V”. Из них 75% следят за информацией о ее клинических испытаниях.

Из тех, кто определился в своем отношении к вакцинации, 80% видят в прививках пользу. А более 56% уверены, что вакцинация сможет остановить пандемию коронавируса.

В ФОМ делают вывод, что установка на участие в вакцинации с ориентацией на российский препарат широко распространена. “Возможен устойчивый рост спроса на нее в дальнейшем по мере эмпирического подтверждения эффективности и безопасности вакцины”, – отмечают в фонде.

Первой зарегистрированной в мире вакциной стала российская “Спутник V”. Она разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получают врачи и учителя.