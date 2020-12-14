Политолог: Трамп начал кампанию по смещению Байдена

14.12.2020, 16:24, Разное

Непризнание Дональдом Трампом итогов президентских выборов в США будет иметь далеко идущие последствия, считает эксперт. По его мнению, политик не оставил надежд вновь возглавить Белый дом.

Рогулев напомнил, что элита Демократической партии в 2016 году не считала Трампа равным себе. А с первых дней президентства республиканца оппоненты начали вставлять ему палки в колеса и запустили процедуру импичмента.

Теперь Трамп попытается отомстить демократам. Отказываясь признавать итоги выборов, он хочет подорвать легитимность нового президента США, пояснил Рогулев. Происходящее эксперт назвал началом кампании по смещению Байдена.

Оппоненты утверждали, что Трамп победил на выборах с помощью российского вмешательства. “Теперь Байдена будут обвинять в том, что он завладел Белым домом в результате фальсификаций”, – цитирует политолога газета “Известия”.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней Джо Байден объявил себя победителем. Дональд Трамп пытался оспорить итоги выборов. Юристы республиканцев подали иски в суды, но безуспешно. 24 ноября глава Белого дома распорядился начать процесс передачи власти.

13 декабря Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона. В своем обращении он попытался оспорить итоги выборов в США.

В день инаугурации Байдена Трамп собирается выступить на митинге сторонников. Источники утверждают, что политик объявит о своем намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году.