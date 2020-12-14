Екатерина Семенова уволила домработницу за кражу украшений

14.12.2020, 16:22, Разное

Екатерина Семенова во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ пояснила о довольно неприятной ситуации, которая произошла с ее домработницей. Оказалось, что помощница по дому украла у актрисы украшения, а убыток оценили в миллион рублей.

По словам звезды сериала «Две судьбы», она начала замечать, что из дома постепенно пропадают вещи. Сначала Екатерина Семенова не нашла часы Cartier, решив, что просто их потеряла. Интуиция ей подсказывала, что здесь что-то не так, но она отогнала от себя эти мысли. Вскоре исчезли фамильные драгоценности, которые актриса получила в наследство. Артистка привыкла доверять людям, поэтому даже предположить не могла, что ее может обокрасть домработница.

Екатерина Семенова устроила ей проверку и оставила кольцо на видном месте. Вскоре украшение пропало, а актриса заставила помощницу по дому его искать. Женщина сделала вид, что нашла драгоценность. Знаменитость приняла решение, что не будет заявлять на нее в полицию, так как не поймала с поличным, однако уводила нечестную сотрудницу.