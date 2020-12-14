 

Ученые выявили пять генов, которые могут увеличить тяжесть течения COVID-19

14.12.2020, 16:22, Разное

Многочисленные исследования показывают, что у разных пациентов может быть как легкий вариант коронавирусной инфекции, так моментальное прогрессирование с дыхательной недостаточностью. Ученые, которые работают в Эдинбургском университете, выявили пять генов, способных увеличить тяжесть течения COVID-19.
Исследователи провели эксперимент, к которому были привлечены 2,7 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. В результате они обнаружили гены у пациентов, которые могут увеличить риск заражения COVID-19 и привести к летальному исходу. Ученые считают, что это открытие поможет выбрать лекарственные препараты, которые будут эффективны при лечении коронавирусной инфекции.

Речь идет о гене TYK2, которые создают фермент, приводящий к воспалительному процессу. Еще один наследственный фактор – OAS1, инициирующий сигнал для активации фермента, который разрушает полученную из вирусов РНК. Ген CCR2 задействован во время проникновения в очаг воспаления моноцитов. За противовирусный ответ пациента отвечает ген IFNAR2, а DPP9 отводится в воспалительном процессе в организме больного несколько ролей.



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